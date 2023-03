SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Após uma vitória de virada em casa por 2 a 1, neste sábado (25), o Grêmio bateu o Ypiranga por 5 a 4 nos pênaltis e se classificou para a final do Gaúcho.

Classificado, o Grêmio espera a definição entre Internacional e Caxias neste domingo (26), às 18h, para saber contra quem disputará o título estadual nos próximos dois finais de semana. Já o Ypiranga aguarda o sorteio da CBF para conhecer seu adversário na terceira fase da Copa do Brasil, que terá os jogos de ida acontecendo na segunda semana de abril.

Os dois times precisaram fazer alterações com menos de 20 minutos de bola rolando. Windson sentiu uma lesão e deixou o gramado aos 8 minutos. Ferreira, aos 18, com dores musculares, também precisou sair para a entrada de Zinho.

Precisando o resultado, Grêmio teve a iniciativa e buscou o ataque, mas o Canário também conseguiu chegar na adversária, contudo sem levar tanto perigo na primeira etapa.

O cenário mudou com apenas 7 minutos depois do intervalo, quando Mossoró abriu o placar para os visitantes. Após o baque, o time da casa conseguiu o empate aos 15 minutos e passou a exercer uma grande pressão, conquistando a virada em duas jogadas aéreas.

Com o placar, a disputa da vaga na final foi para as penalidades. Reinaldo foi o primeiro a bater para o Grêmio e acertou a trave, assim como Gedeílson, o primeiro a bater dos visitantes. Na sequência, Cristaldo, Bitello e Suárez marcaram. Para a equipe do interior, Mossoró e Erick converteram. Na quarta cobrança, Adriel defendeu o chute de Ralph e deixou o Grêmio em vantagem. Porém, Diego Souza perdeu a quinta cobrança.

Caíque fez para o Ypiranga e levou para as alternadas. Bruno Alves acertou e Ronald deixou tudo igual. Na sétima batida, Gustavinho fez o dele e, em nova defesa de Adriel na tentativa de Jhonatan Ribeiro, o Grêmio se classificou.

FICHA TÉCNICA

GRÊMIO 2 (5)x(4) 1 YPIRANGA

Competição: Campeonato Gaúcho - jogo de volta da semifinal

Local: Arena do Grêmio, em Porto Alegre (RS)

Dia e hora: 25 de março, sábado, às 16h30 (horário de Brasília)

Árbitro: Douglas Schwengber da Silva

Assistentes: Tiago Augusto Kappes Diel e Fagner Bueno Cortes

VAR: Pablo Ramon Goncalves Pinheiro (RN)

Cartões amarelos: Renato Gaúcho, Reinaldo (GRE); Patric, Windson, Erick (YPI)

Gols: Mossoró, aos 7minutos do segundo tempo, para o Ypiranga; Thaciano, aos 15 minutos do segundo tempo; e Bruno Alves, aos 32 minutos do segundo tempo, para o Grêmio.

GRÊMIO

Adriel; João Pedro, Bruno Alves, Bruno Uvini e Reinaldo; Thaciano (Gustavinho), Bitello e Vina (Diego Souza); Ferreira (Zinho), Galdino (Thiago Santos e, depois, Cristaldo) e Luis Suárez. Técnico: Renato Gaúcho.

YPIRANGA

Caíque; Gedeílson, Islan, Windson (Ronald) e Patric (Gustavo Nogy); Lorran, Mossoró, Matheuzinho (MV) e João Pedro (Ralph); Barbio (Jhonatan Ribeiro) e Erick. Técnico: Luizinho Vieira.