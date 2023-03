SÃO PAULO, SP (UOL-FOLHAPRESS) - O jogo decisivo Inter e Caxias, pela semifinal do Campeonato Gaúcho, terminou em confusão generalizada em campo.

O Caxias avançou à final ao vencer o Inter nos pênaltis, por 5 a 4, no Beira-Rio, após empate por 1 a 1 no tempo regulamentar. O jogo de ida havia terminado empatado pelo mesmo placar.

Jogadores do Colorado se revoltaram com a comemoração de Wesley Pombo, que converteu a cobrança decisiva e levou as mãos aos ouvidos para celebrar a classificação.

O atleta do Caxias foi perseguido e teve início uma pancadaria em campo. Jogadores das duas equipes distribuíram socos e pontapés, enquanto funcionários do Beira-Rio e alguns integrantes dos times tentavam separar.

Um torcedor chegou a invadir o campo com uma criança no colo e agrediu atletas do Caxias. Ele estava segurando uma menina, que chorava.

Após a separação inicial, Rodrigo Moledo deu uma rasteira por trás em Guedes, que estava virado para a torcida.