SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O torcedor do Internacional que invadiu o campo com a filha no colo após a derrota para o Caxias, pela semifinal do Campeonato Gaúcho, foi suspenso por dez jogos.

Ele e outros quatro torcedores, também punidos pela invasão de campo, deverão se apresentar em delegacias nos próximos dez compromissos do Internacional.

A medida foi definida na tarde desta segunda-feira (29) em audiência no Juizado do Torcedor e Grandes Eventos (JTGE) de Porto Alegre.

O comparecimento deve ser comprovado ao JTGE, e o descumprimento pode acarretar em processamento criminal.

O torcedor que invadiu o campo com a filha ainda respondia processo distinto por agressão a um repórter no mesmo episódio, mas o caso foi arquivado depois de o profissional aceitar o pedido de desculpas e firmar composição civil com o acusado.

O torcedor invadiu o campo do Beira-Rio após a eliminação do Inter para o Caxias na semifinal do Gauchão.

Ele entrou em campo com a filha de três anos no colo e agrediu um jogador do Caxias e um cinegrafista.

O torcedor foi excluído do quadro social do Inter e já estava proibido de ir ao estádio antes da nova suspensão.

