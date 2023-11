SÃO PAULO, SP (UOL-FOLHAPRESS) - A Inglaterra visitou a Macedônia do Norte na tarde desta segunda-feira (20), na última rodada das eliminatórias para a Eurocopa, e saiu de lá com um sofrido empate por 1 a 1, que assegurou a manutenção de uma importante série invicta na temporada.

Os macedônios saíram na frente com Bardhi, que perdeu um pênalti mas marcou no rebote. No segundo tempo, os ingleses empataram com gol contra de Atanasov, em participação de Kane, que havia acabado de entrar.

A Inglaterra encerra a participação no Grupo C na liderança, com 20 pontos em oito jogos: foram seis vitórias, dois empates, 22 gols marcados e somente quatro sofridos. A Macedônia do Norte, sem a classificação, encerra em quarto lugar, com oito pontos: foram duas vitórias, dois empates e quatro derrotas.

A Inglaterra não sabe o que é perder desde que foi eliminada pela França nas quartas de final da Copa do Mundo, em dezembro passado. O English Team encerrará o ano sem derrotas.