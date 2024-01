SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Cruzeiro atropelou o União Mogi por 9 a 0, no Nogueirão, em Mogi das Cruzes, e se classificou em primeiro na Copinha.

O resultado igualou a maior goleada desta edição do torneio. Na primeira rodada, o Athletico-PR aplicou 9 a 0 sobre o Sparta-TO.

Fernando (3x), Gui Meira (2x), Arthur (2x), Tevis e Victor Jesus marcaram na goleada. A Raposa abriu 5 a 0 no primeiro tempo, não diminuiu o ritmo após o intervalo e construiu o placar elástico que confirmou a primeira colocação.

Os mineiros lideraram o Grupo 28 no saldo de gols, com sete pontos, levando a melhor sobre o Nova Mutum-MT (por 8 a 6), que teve a mesma pontuação. O Capital-TO ficou em terceiro, com três, enquanto o União Mogi terminou na lanterna, zerado.

O adversário da próxima fase será o Madureira, que foi o segundo colocado do Grupo 27. Já o Nova Mutum vai encarar a Portuguesa. As datas e horários dos jogos ainda serão divulgados.

Gols

1x0: Aos 8' do 1º tempo, Fernando tabelou com Vitinho, invadiu a área pela esquerda e bateu cruzado para inaugurar o marcador.

2x0: Aos 30', Arthur levou puxão de Gustavo Henrique na área e o árbitro marcou pênalti. Gui Meira deslocou o goleiro na cobrança e ampliou.

3x0: Na sequência, aos 33', Arthur tabelou com Vitinho e bateu firme para fazer o terceiro do Cruzeiro no jogo.

4x0: Aos 39', Tevis foi lançado na direita e cruzou rasteiro. Arthur apareceu sozinho e se esticou para chutar. O goleiro Matheus até tocou na bola, mas não conseguiu evitar o gol.

5x0: Logo depois, aos 41', Vitinho cobrou falta, Pedrão ajeitou de cabeça e Gui Meira bateu sem deixar a bola cair. Um golaço.

6x0: Aos 13' do 2º tempo, Fernando fez fila e tocou para Gómez na direita, que cruzou. Matheus saltou para afastar de soco, mas a sobra ficou com Tevis, que só mandou para dentro.

7x0: Aos 17', Fernando recebeu com espaço, decide arriscar sozinho e manda uma bomba que triscou na trave antes de entrar.

8x0: Aos 39', Gui Meira fez jogada individual pelo fundo e cruza, mas a bola pega efeito e vai na direção do gol. No entanto, Victor Jesus aparece e desvia em cima da linha para "roubar" o gol.

9x0: Aos 44', Gómez recebeu de Gui Meira na direita e tocou para Fernando. Ele deixou dois no chão com um corte e bateu de canhota para anotar seu hat-trick.