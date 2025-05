Rom?rio pode pedir ajuda da Justi?a para jogar no Tupi O craque esteve em Juiz de Fora para o seu primeiro coletivo com o Galo

Guilherme Oliveira

*Colabora??o

10/10/2006

Rom?rio (foto) participou de seu primeiro coletivo pelo Tupi sem saber se vai realmente poder atuar pelo clube na Ta?a Minas Gerais. O baixinho, que chegou com uma hora de atraso devido ao v?o fretado, n?o quis falar com a imprensa. Segundo dirigentes do Tupi, se a contrata??o do craque n?o obtiver sucesso junto ? CBF, o jogador poder? pedir na Justi?a do Trabalho que o libere para poder atuar.

O gerente de futebol do Tupi, Ant?nio Braga, acredita que o baixinho possa vestir a camisa do Tupi para esta quinta-feira, dia 12 de outubro, quando o Galo enfrenta o Democrata, em Juiz de Fora. Braga alegou que os advogados do clube v?o argumentar que o jogador tem o direito de exercer a profiss?o, j? que n?o est? preso a clube algum. Caso a tentativa n?o d? certo, o clube vai entrar com uma liminar para que Rom?rio possa atuar.

"Vamos entrar com uma medida cautelar para contar com o jogador. Vamos tentar algum instrumento jur?dico at? que julgue o m?rito", disse Braga. O advogado que est? defendendo a causa do clube , ?ureo Fortuna, vai aguardar a CBF se pronunciar nesta tarde para dar prosseguimento ao caso. "Entendemos que o Rom?rio n?o est? fazendo uma transfer?ncia para o futebol brasileiro. Ele j? est? na casa dele, no pa?s dele, n?o tem clube e tem o direito de atuar pelo Tupi. Caso a CBF n?o libere, vamos entrar com pedido no STJD" , disse o advogado.

Rom?rio participou de todo o coletivo que contou com fraca presen?a de torcedores. O baixinho n?o marcou e o time em que ele atuou foi derrotado por 4 a 1.