Rom?rio faz primeiro coletivo com a camisa do Tupi Jogador n?o goleou, mas foi aplaudido pelos poucos torcedores presentes

Guilherme Oliveira

*Colabora??o

10/10/2006

Rom?rio chegou ?s 12h ao est?dio Radialista M?rio Hel?nio. Sem falar com a imprensa, o Baixinho foi direto para o vesti?rio e logo se juntou ao restante do grupo que o aguardava no centro do gramado.

No encontro com os novos companheiros, at? certo ponto t?mido, Rom?rio foi apresentado pelo diretor Alem?o que deu boas vindas ao craque. Logo, ele foi fazer alongamentos com o preparador f?sico do clube Ary Afonso.

Se a certa timidez imperou entre os poucos segundos de olhos nos olhos com o restante do grupo, a intimidade foi surgindo quando a bola come?ou a rolar. Atuando por todo o treino, a cada aproxima??o com algum jogador, Rom?rio fazia quest?o de cumprimentar o novo companheiro.

Pedindo a bola e gesticulando, o craque, aos poucos, j? chamava os jogadores pelo nome. Com tr?s chances de deixar o seu gol, duas de cabe?a e em um chute por cima do gol, Rom?rio n?o conseguiu balan?ar as redes no coletivo em que o time titular perdeu por 4 a 1.

Se o gol n?o saiu, pelo menos o Baixinho foi aplaudido pela torcida pelos toques, passes, e quando enganava os zagueiros deixando a bola passar por entre as pernas.

No intervalo do coletivo, Rom?rio se reuniu com dirigentes e com o advogado do clube para conversar sobre a situa??o que o impede de atuar pelo Tupi. O Baixinho vai tentar conversar com representantes da CBF e pedir sua libera??o. Ap?s o treinamento, Rom?rio foi direto para o vesti?rio e saiu separado do restante do elenco.

O "Peixe" seguiu para o seu habitat natural, o Rio de Janeiro, e amanh? estar? de volta para o seu segundo coletivo. Enquanto n?o se resolve se ele fica ou n?o para a Ta?a Minas, Rom?rio e o Tupi assinaram mais um cap?tulo em suas hist?rias.

Os times que iniciaram o primeiro coletivo de Rom?rio no Tupi

: Marcelo, Jo?o JR, R?bson JR e Jo?o Paulo; Z? Carlos, R?bson, Pires, Jean e Vanderlei (Gol); Agamenon e Rom?rio.Renan, Ederson, Domingos, Marc?o e J?nior Neg?o; Gilson (Gol), Yuri, Carioca e Juninho (Gol); L.Guerreiro (Gol) e Cin?zio (Gol).

