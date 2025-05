Confira as dicas para o R?veillon em Juiz de Fora





*Colabora??o: Renata Silva

Edi??o: Ludmila Gusman

Designer: Cledson Lopes

Dezembro/2004



2005 promete chegar com o p? direito em Juiz de Fora. A surpresa ? que clubes est?o retomando ? tradi??o de abrir para a passagem do ano e as casas noturnas tamb?m j? est?o com programa??o montada para a virada.

As op?es s?o diversas e prometem agradar diferentes p?blicos. Ceias requintadas, com direito ? espumante e caf? da manh?, est?o dispon?veis nos clubes e hot?is da cidade. Entre eles, o Clube do Papo, Cascatinha, C?rculo Militar e AABB apresentam card?pios saboros e diversificados.

As festas mais descoladas e que fazem a cabe?a dos jovens acontecem nos bares e casas noturnas. O German Village prepara um agito grandioso com direito a Djs, m?sica AO VIVO, espa?o reservado para o reggae e um tel?o para transmitir a contagem regressiva. J? o Cultural Bar traz a banda Los Kactus para animar a noite.

Os amantes da boa e velha mesa de bar tamb?m t?m seu lugar na virada. O descontra?do Bar da F?brica prepara uma ceia regada a frutos do mar, remetendo a passagem de ano nos litorais brasileiros.

A tradicional festa no cal?ad?o da Rua Halfeld est? marcada para ?s 12h, no dia 31, com a distribui??o de espumante e chuva de papel picado. Escolha a sua pedida e FELIZ 2005!!!!!