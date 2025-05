Pudim ingl?s Feito com peda?os de p?o de f?rma sem casca e chocolate amargo, ? uma sobremesa deliciosa para a ceia de natal

Novembro/2008

Para muitas pessoas, o natal ? uma ?tima oportunidade de reunir os familiares e amigos, como uma forma de confraternizar, de unir. A gastronomia colabora para esta aproxima??o no momento da ceia natalina. A mesa decorada, a ?rvore de natal, os presentes, por mais singelos que sejam, tornam o clima diferente, ameno e festivo ao mesmo tempo.

Para que o sabor do momento seja ainda mais agrad?vel, que tal aprender uma receita deliciosa e delicada de um pudim ingl?s? Quem ensina ? a culinarista Lenny Barros. Ela conta que aprendeu o passo-a-passo com um chef brasileiro que mora em Londres h? mais de 20 anos.

? uma receita tradicional que leva p?o de f?rma sem casca que ao ser misturado a todos os ingredientes, vira uma massa fofinha. A dica que o chef passou para Lenny e que ela transmite para n?s ? preparar o bolo com uma semana de anteced?ncia. "A cada dia, durante sete dias, regue o bolo com 1 colher de sopa de licor Grand Marnier ou licor de cor clara para o pudim ficar ?mido. ? como se fosse um ritual" .

Caso voc? queira fazer o bolo no dia, a sugest?o ? retirar o bolo do forno e reg?-lo ainda quente com o licor e servir. Tamb?m fica delicioso. Por cima, salpique frutas cristalizadas e cerejas cortadas.

Ao servir a fatia do bolo, regue com calda de a?car e enfeite com folhas de louro. Para acompanhar, vinho (leia a mat?ria) para os adultos. Para as crian?as, Lenny sugere alguns tipos de suco coados, como abacaxi com hortel?, manga com laranja ou ainda maracuj? com folha de couve.