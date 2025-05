Quinta-feira, 20 de janeiro de 2011, atualizada às 12h15

Pais devem ter atenção na hora de contratar um serviço de transporte escolar

Clecius Campos

Repórter

O retorno às aulas gera preocupações diversas em pais e responsáveis, e um dos pontos que deve ser tratado com atenção é o momento de contratar um serviço de transporte escolar. Segundo informação da Secretaria de Transporte e Trânsito (Settra), mais de 200 vans têm permissão para transportar crianças e adolescentes de casa para a escola. O supervisor de fiscalização de transporte, Eduardo Coletta, alerta para que os pais contratem apenas os serviços de permissionários cadastrados na Settra.

"Os pais têm um papel importante no momento da contratação, quando fazem contato com a secretaria para saber se aquele permissionário está cadastrado. É essencial saber se o motorista possui o CIV [cartão de identificação veicular] e se a van passou pela vistoria. O visto da secretaria informa que o veículo está seguro." Além de buscar informações sobre a segurança do transporte, os pais devem observar a documentação do motorista e do auxiliar. "É bom fazer uma pesquisa com outros pais que já utilizam o serviço, para saber se condutor e auxiliar são atentos e pacientes. Se puder, acompanhe o transporte de perto, sem que o serviço saiba, e veja se o auxiliar desce da van e leva a criança até o portão da escola, se ajuda o estudante a atravessar a rua. É preciso estar precavido."

A fim de garantir a segurança do transporte escolar, a Settra realiza, a partir de 31 de janeiro, o procedimento de fiscalização das vans. Para passar pela vistoria, o permissionário precisa pagar a taxa de R$ 21,32 e apresentar a documentação necessária no JF Informação ou qualquer centro regional, até o dia 4 de fevereiro. Em dez dias, o motorista pode procurar a sede da Settra para retirar as novas fichas de alunos, a renovação do CIV e a liberação do laudo de vistoria. Com os documentos, o veículo poderá passar pelo procedimento de fiscalização, a ser realizado no Terminal Rodoviário Miguel Mansur, das 8h30 às 11h30, nas datas abaixo.