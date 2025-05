Segunda-feira, 17 de novembro de 2008, atualizada ?s 12h53

Com?rcio j? se enfeita para receber os clientes para as compras de Natal

Guilherme Ar?as

Rep?rter

O com?rcio de Juiz de Fora j? se prepara para receber os clientes na ?poca mais lucrativa do ano. As lojas e galerias do centro da cidade v?o, aos poucos, ganhando a cara do Natal.

As lojas que vendem artigos de decora??o natalina foram as primeiras a enfeitarem as vitrines para atrair os clientes. A loja da empres?ria Luciani Carmo Viera, no centro da cidade, est? enfeitada desde a primeira semana de novembro.

"N?s esperamos passar o dia de finados, uma data na qual vendemos muitas flores, para come?ar a decora??o de Natal" , diz. Segundo Luciani, a procura pelos artigos de decora??o j? come?ou. Entre os itens mais vendidos est?o as luzes pisca-pisca e as bolas que enfeitam as ?rvores de Natal.

A comerciante afirma, ainda, que apesar de a crise mundial ter provocado um aumento m?dio de 20% no pre?o dos produtos importados, a expectativa ? que n?o haja diminui??o nas vendas este ano.

Assim tamb?m espera Anic?ia Aparecida de Oliveira, funcion?ria de uma outra loja do centro. Ela disse que as vendas de artigos natalinos come?ou mais cedo este ano e o item mais procurado at? agora s?o os papais no?is para enfeite.