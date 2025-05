Ter?a-feira, 25 de novembro de 2008, atualizada ?s 17h14

Crise econ?mica faz ceia ficar mais cara esse ano. Castanhas, frutas cristalizadas, nozes e peixes est?o entre os produtos e alta

Viviane Camargos

Rep?rter

Os juizforanos podem se preparar, pois os produtos natalinos devem ficar mais caros esse ano. A crise financeira sobre a qual todos falam no momento, vai interferir na mesa dos brasileiros que n?o abrem m?o das castanhas, frutas cristalizadas, nozes e peixes na mesa durante as festas de fim-de ano.

O gerente de uma loja de frios da cidade, Pedro Paulo Oliveira explica que n?o h? como segurar os pre?os e os aumentos ser?o repassados ao consumidor. "Muitas mercadorias s?o importadas e como o d?lar subiu, os valores v?o aumentar, com certeza" , esclarece.

Para o economista Evandro Teixeira, j? era esperado um aumento nos produtos natalinos esse ano. "A crise financeira dos Estados Unidos fez o d?lar aumentar e, como muitos produtos s?o adquiridos em d?lar, a moeda de refer?ncia para o mercado brasileiro, os pre?os v?o subir" , explica. Ele acredita que as pessoas ser?o mais moderadas nas compras dos itens para a ceia, preferindo gastar menos.

Evandro ressalta ainda que a crise pode acarretar no aumento da procura por produtos nacionais. "Como os importados estar?o mais caros, as pessoas tender?o a substitu?-los por itens produzidos no Brasil" , diz.

Na pr?xima quinta-feira, dia 27 de novembro, a Secretaria Municipal de Agropecu?ria e Abastecimento (SAA) vai divulgar os dados do Disque Natal, uma pesquisa realizada todos os anos sobre pre?os dos produtos consumidos na ?poca. No Portal ACESSA.com, voc? vai conferir o levantamento no Guia do Consumidor, do caderno Direito & Justi?a.