MISS?O DA EMPRESA:

A ACESSA.com tem como miss?o proporcionar aos seus clientes solu?es organizacionais atrav?s do uso da tecnologia de telecomunica?es e inform?tica, com velocidade, qualidade e seguran?a, afim de buscar a satisfa??o atrav?s da gera??o de valor e melhoria continua dos servi?os prestados.

Embora a pol?tica de privacidade aqui apresentada se aplique ao site JF Service/ACESSA.com e a todos os demais servi?os desenvolvidos pela Artnet que possam ser acessados pela Internet, n?s nos referiremos aqui apenas ao site JF Service/ACESSA.com para facilitar a leitura desta pol?tica.

VIS?O DE FUTURO:

?Ser reconhecida como uma empresa confi?vel e inovadora, que atua em todas as ?reas de telecomunica?es e atende seus clientes em todo o territ?rio nacional.?

PRINC?PIOS E VALORES DA ACESSA:

COMPET?NCIA: comunica??o, profissionalismo, cr?tica, habilidades, racioc?nio, objetividade, vis?o ampla, efici?ncia, talento, agilidade, intelig?ncia, desenvolvimento de capacidades para melhor atender.

?TICA: honestidade, sinceridade, justi?a, car?ter, transpar?ncia, verdade, discri??o esse ? o compromisso da Acessa.

HUMILDADE: bom humor, presteza, simpatia, paci?ncia, equil?brio emocional, sociabilidade, disponibilidade, educa??o com todos seus clientes e colaboradores.

COMPROMETIMENTO: compromisso, responsabilidade, dedica??o, esfor?o, proatividade, disciplina, garra, cumprimento de deveres, seriedade para atender as expectativas de todos que, de alguma forma, est?o relacionados a organiza??o.

INOVA??O: criatividade, versatilidade, informa??o visando sempre oferecer o melhor.