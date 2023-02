SÃO PAULO, SP (UOL-FOLHAPRESS) - Uma influenciadora gastronômica foi multada pelas autoridades chinesas após publicar um vídeo cozinhando e comendo um tubarão-branco, espécie ameaçada de extinção, nas redes sociais.

Conhecida como Tizi, a jovem postou fotos preparando partes do animal no Douyin, versão chinesa do TikTok. Um vídeo também mostra ela deitada ao lado do animal, comparando sua altura com a dele.

"Não se engane com a aparência assustadora, sua carne é muito macia", disse a influenciadora.

Autoridades de Nanchong, cidade na região de Sichuan, uma das províncias mais populosas da China, disseram que a jovem, identificada pelo nome de Jin, foi multada em 125.000 yuans (cerca de R$ 94 mil).

Ela foi acusada de violar a lei de proteção de animais selvagens da China depois que amostras de tecido foram testadas e provaram que a espécie se tratava de um tubarão-branco.

Jin comprou a peça por 7.700 yuans (aproximadamente R$5,8 mil) pela plataforma de vendas Alibaba Taobao. O comerciante e o pescador que venderam o animal para a jovem foram presos.

A influenciadora é conhecida por seus mukbangs, tipo de conteúdo viral em que os usuários gravam vídeos comendo grandes quantidades de comida.

Os tubarões-brancos são uma espécie ameaçada de extinção. Embora sejam encontrados em quase todo o oceano, eles estão concentrados principalmente nos EUA, África do Sul, Japão, Oceania, Chile e Mediterrâneo.