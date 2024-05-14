Leve seu pai para viajar Programe um final de semana diferente. Atra?es no

entorno de Juiz de Fora ? que n?o v?o faltar!

Rep?rter:Fernanda Leonel

Designer: Laura M. Ferreira

Edi??o: S?lvia Zoche

julho/2007

As montanhas e morros de Minas Gerais valem qualquer esfor?o. O visual sempre compensa a subida, e a gastronomia e receptividade acabam de fechar o pacote. Que tal levar seu pai para explorar um pouco mais dessa beleza?

Passar o final de semana do Dia dos Pais com ele pode ser um presente que fica guardado na lembran?a para sempre. Como defende Fabiana Mendes (no v?deo ao lado), propriet?ria de uma ag?ncia de turismo de Juiz de Fora, dar uma viagem de presente ? ter a certeza que os bons momentos v?o ficar eternizados.

"Ao contr?rio do que alguns pensam, uma viagem ? o presente mais duradouro que se pode oferecer. N?o acaba, n?o estraga. Se transforma em boas lembran?as que se carrega para o resto da vida" .

A regi?o de Juiz de Fora ? privilegiada por belezas naturais e recortes hist?ricos cheios de charme. Para quem gostou da id?ia de dar uma escapadinha da vida corrida e passar o fim de semana no dia 12 de agosto fora, boas op?es ? que n?o faltam.

"A procura das pessoas acontece de duas formas. Tanto por quem vai viajar no fim de semana exato com os pais, quanto por quem faz um vale-presente e entrega, para viajar depois, em uma data adequada para todo mundo", ressalta Fabiana.

A proximidade com o estado do Rio de Janeiro tamb?m ajuda o juizforano a ter mais op?es de passeios para o fim de semana com o pai. Anote as dicas que se enquadram em um raio de 300 km de Juiz de Fora.

Regi?o de Tiradentes A pacata Tiradentes ? o local ideal para quem procura descaso com muito bom gosto. A cidade transpira arte e ? conhecida pela gentileza de seu povo. Lugares bonitos ? que n?o faltam. Em cada esquina, ladeira ou igreja visitada h? beleza barroca, arte restaurada, hist?ria em detalhes. J? vaidosa e cheia de orgulho, a cidade cuida de cada detalhe para fazer dela alvo f?cil para turistas e amantes das viagens. Os amantes da gastronomia tamb?m pode comemorar. Famosa por seu Festival Internacional, a cidade possui restaurantes e chefs para deixar quem quer que seja com ?gua na boca. Perto da tamb?m hist?rica S?o Jo?o Del Rey, uma passagem por Tiradentes pode valer um pulinho na cidade vizinha. Os ?nibus interurbanos custam menos que um lanche na esquina, sendo que o visitantes ainda tem a op??o de andar na Maria Fuma?a - a velha locomotiva da ?poca do ouro que ainda est? em funcionamento. Vale lembrar que quem est? com planos para um fim de semana ou f?rias na cidade hist?rica deve ficar atento ao cal?ado que se vai levar na mala. Tiradentes ? uma cidade de muitas ladeiras e muita pedra no ch?o. Um desafio para o salto alto ou para algum cal?ado que n?o se aproxime do t?nis, mas um charme para quem quer conhecer mais sobre o passado do brasileiro.

Regi?o de Petr?polis Pela proximidade ? poss?vel levar o pai para passear tamb?m no frio da serra de Petr?polis. A regi?o ? cercada por pousadas, com direito ao visual muito agrad?vel na regi?o serrana. Na cidade, as heran?as do per?odo Imperial est?o bem guardadas. Por todo o centro da cidade as constru?es remetem ao s?culo XIX e convidam a caminhadas ou passeios de carruagem que descortinam palacetes e casar?es. Tamb?m fazem parte do cen?rio a Catedral de S?o Pedro Alc?ntara, o Pal?cio de Cristal e a Casa de Santos Dumont, aberta ? visita??o. Petr?polis ? famosa tamb?m no quesito compras: as ruas Koeler, Ipiranga e D. Pedro I s?o repletas de lojas de chocolates e biscoitos caseiros, enquanto a rua Teresa tem o com?rcio de roupas como destaque. O charme da regi?o tamb?m pode ser em Araras e Itaipava - segundo p?lo gastron?mico do Rio de Janeiro -, onde est?o restaurantes estrelados, pousadas e lojinhas de artesanato sofisticadas. O charme da regi?o tamb?m pode ser em Araras e Itaipava - segundo p?lo gastron?mico do Rio de Janeiro -, onde est?o restaurantes estrelados, pousadas e lojinhas de artesanato sofisticadas. A natureza privilegiada espalha-se pela regi?o, onde cavalgadas, banhos de cachoeira e caminhada em meio a trilhas s?o os melhores programas.

Regi?o de Ibitipoca A sugest?o ? para pais que gostam de desfrutar do turismo ecol?gico e n?o perdem uma boa caminhada por lugares bonitos por natureza. Al?m do Arraial de Concei??o de Ibitipoca, que transpira tranq?ilidade e tem uma atmosfera aconchegante, o Parque Estadual ? a grande pedida. O parque ? ideal para fazer trilhas. Na chegada, ? poss?vel localizar um posto de informa??o e pegar mapas ou contratar um guia para o passeio. Todas os caminhos s?o bem sinalizados, fato que n?o torna a presen?a de um guia estritamente necess?ria. Em meio aos 1488 hectares de terra, h? diversas atra?es, como grutas, cachoeiras e muito verde. Se prepare para subir e descer enormes ladeiras e deslumbrar-se com uma enorme cadeia de montanhas. A visitante pode desfrutar do Circuito das ?guas, que ? o "passeio" com a menor dist?ncia a ser percorrida. Perto do camping existe a Prainha, onde ? poss?vel avistar o Rio do Salto formando v?rias piscinas naturais. ? poss?vel tamb?m desfrutar da Ponte de Pedra, um enorme t?nel de pedra que impressiona pelo seu tamanho e a Cachoeira dos Macacos. A Janela do C?u ? um mirante natural, de onde desemboca uma enorme cachoeira. Para esse passeio ? necess?rio ter um pouco mais de disposi??o. Dependendo do caminho escolhido j? se pode aproveitar para ver outras atra?es como a Gruta do Monjolinho, dos Fugitivos, dos Tr?s Arcos e dos Moreiras.