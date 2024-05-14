Ovo de Páscoa Uma receita simples, tradiconal que ganha cara nova com confeitos e criatividade

Marinella Souza

*Colaboração

23/02/2008

Nada tem mais cara de Páscoa do que o ovo de chocolate. Branco, preto, crocante, muitas são as opções para quem quer agradar crianças e adultos na Páscoa. Muitas e caras.

Mas você pode fazer ovos em casa. Se você está pensando naqueles ovos sem graça, com um gosto estranho e que demora dias para ficar pronto, pode desfazer os argumentos. Fazer ovo de Páscoa caseiro hoje em dia é uma tarefa simples e prazerosa.

Graduado em Artes, Rubens Vieira de Sá Braga Kayambá (foto abaixo), está no ramo dos ovos de chocolates há dez anos e garante que não é preciso mais fazer esforço para confeitar um ovo, tudo depende da criatividade de quem está produzindo.





"A primeira vez que fiz um ovo, fiquei uma tarde inteira fazendo porque não conhecia os segredos do chocolate, mas é tudo uma questão de prática, não tem mistérios" . Os segredos de que ele fala são os tipos de ponto que o chocolate deve atingir para fins específicos.

"Se você for trabalhar com colher o chocolate tem que estar pastoso. Mas se tiver fôrma e contra-fôrma, ele tem que estar ao fio, ou seja, líquido. Caso contrário não dá certo" .

Conhecido esse detalhe, o resto é criatividade. Kayambá nos revela que não é preciso usar moldes sofisticados ou fôrmas específicas, a pessoa tem é que estar disposta a se soltar diante do chocolate.

"Qualquer coisa que você fizer, vai dar uma cara diferente para o ovo, ele vai ficar mais colorido e vai agradar em cheio a garotada" , explica.

Segundo Kayambá, o sucesso de qualquer receita é sentir prazer no que faz e não ter medo de soltar a imaginação.

"Eu sinto enorme prazer em trabalhar. Trabalho incessantemente e exerço qualquer função dentro da minha empresa porque temos que ter amor pelo trabalho, só assim a gente consegue sucesso" .

Para confeiteiros inciantes, o artista aconselha a não ter medo do chocolate. " Você não precisa ser artistas para confeitar um ovo, basta ter vontade e criatividade"

Em 30 segundos

Prova de que não tem mistério fazer ovos de Páscoa confeitados, é uma das histórias em que o artista materializou o sonho de uma cliente em 30 segundos.

"A senhora me fez uma encomenda para o aniversário de 80 anos de seu marido com dois meses de antecedência e eu acabei esquecendo daquilo. No dia marcado ela voltou e eu tive que pensar muito rápido. Em 30 segundos eu criei exatamente o que ela queria ", relembra.

Fatos como esse não são incomuns na vida de Rubens Kayambá. Agitado, o artista- confeiteiro faz mil coisas ao mesmo tempo, as idéias surgem no estalo e ele sente enorme prazer nessa correria. "Meu dia começa como uma página em branco,às vezes, faço uma obra-prima, outras vezes não. Ninguém faz obras-primas todos os dias" .

Kayambá conta que decidiu trabalhar com chocolate quando ainda estava na faculdade a procura de uma oportunidade de trabalho dentro da área. Desanimado com a falta de espaço no mercado de trabalho, eis que veio a grande idéia.

Observando a mãe fazer ovos de Páscoa para os netos, viu ali um mercado promissor onde poderia exercer seus dotes artísticos. "Na faculdade você tem contato com diversos materiais, eu sempre gostei muito de mexer com argila e, de certa forma, o chocolate se assemelha a ela porque podemos moldá-lo" , explica.

Na verdade, o chocolate foi escolhido por ser uma matéria-prima moderna, fácil de trabalhar e que atende não só à visão, mas também ao olfato e ao paladar. "Eu jamais seria como Michelangelo ou tantos outros artistas fantásticos, então, criei a minha maneira de fazer arte" .

Realmente o que kayambá faz em sua cozinha são obras de arte refinadas, feitas artesanalmente. Além de ovos, ele faz lembrancinhas de casamento, batizado e aniversário, monta festas temáticas e traz para a concretude o sonho do freguês.

"O meu objetivo é atender as necessidades do freguês. Crio com base nisso, mas às vezes as idéias surgem independente disso também. Puxo algo próprio de um determinado personagem e crio em cima disso para dar o diferencial no meu produto" , explica.

Exemplo de que Kayambá é uma artista que não precisa de grandes rituais para criar são os ovos que enfeitam essa matéria. A idéia surgiu como num passe de mágica, foi colocada em prática com habilidade e maestria e o resultado é esse que você pode conferir. E fazer!

A simbologia dos ovos na Páscoa Muitas são as explicações para a origem da tradição de se presentear familiares e amigos com ovos de chocolate. Sabe-se, que inicialmente, os presentes pascoais eram ovos de galinha pintados e enfeitados com o objetivo de celebrar a chegada da primavera. Os chocolate só foi introduzido na tradição no século XVII, por iniciativa dos franceses que já conheciam a iguaria há dois séculos.



