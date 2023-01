SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O presidente do PSDB da cidade de São Paulo, Fernando Alfredo, diz que a deputada federal Joice Hasselmann (SP) é incoerente ao criticar o partido. Ele afirma que vai representar contra ela no conselho de ética da legenda pedindo sua expulsão.

Em entrevista ao Painel, Joice disse que perdeu a eleição para deputada, entre outros motivos, porque o partido se tornou uma "âncora". Ela também cobrou autocrítica da legenda.

A parlamentar recebeu apenas 13 mil votos na última eleição e não conquistou novo mandato. Foi uma queda abrupta do patamar obtido em 2018, quando obteve mais de 1 milhão de votos.

"É bom lembrar que ela [Joice] pegou o teto do fundo eleitoral no PSDB, de R$ 3 milhões, para ter esse vexame de votos. Ela foi vítima da sua própria incoerência", afirma Alfredo.

O diretório tucano da capital tem um longo histórico de atritos com Joice, que se filiou em 2022 a convite do ex-governador de São Paulo João Doria. Na época, houve reclamações pelo fato de ela ter criticado duramente o então prefeito Bruno Covas, morto em 2021, durante a campanha municipal do ano anterior.

"Aqui em São Paulo a gente nem queria a filiação dela. Agora, com essa fala, vamos encaminhá-la para o Conselho de Ética, para que seja expulsa do partido", afirma Alfredo.