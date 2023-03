SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Ex-presidente do Equador, Rafael Correa participará de encontro com dirigentes de movimentos sociais, centrais sindicais, organizações estudantis e entidades da sociedade civil na quinta-feira (30), no galpão do Armazém do Campo do MST (Movimento dos Trabalhadores Sem-Terra), localizado no centro de São Paulo.

De acordo com o convite enviado aos dirigentes, a ideia é compartilhar impressões sobre os processos políticos latino-americanos.

Correa foi presidente do Equador de 2007 a 2017. Socialista, foi um dos protagonistas da chamada "onda rosa", formada por chefes de Estado de esquerda que chegaram ao poder na América do Sul a partir do final da década de 1990, como Lula, Tabaré Vázquez (Uruguai), Michelle Bachelet (Chile), Hugo Chávez (Venezuela), Evo Morales (Bolívia), Néstor Kirchner (Argentina).

Em 2020, foi condenado pela Justiça equatoriana a oito anos de prisão, acusado de recebimento de propinas para financiar campanhas eleitorais entre 2012 e 2016. Ele nega as acusações e acusa seus oponentes de uso político da Justiça, conhecido como lawfare.

Correa mudou-se para a Bélgica, país de origem de sua esposa, em 2017, e recebeu a condição de refugiado no país europeu em 2022.