SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O movimento RenovaBR, focado na formação de novas lideranças políticas, fechou acordo de cooperação com uma entidade com propósitos similares na Costa Rica, sua primeira experiência internacional.

O intercâmbio é com a +Costa Rica, organização que se define como uma "incubadora de lideranças políticas".

O RenovaBR, que calcula ter formado mais de 2.000 lideranças pelo país, transferiu sua metodologia para a entidade do país centro-americano.

O grupo brasileiro ofereceu treinamento e forneceu informações de como faz seu processo seletivo e organiza e ministra o curso de formação de lideranças.

A +Costa Rica pretende qualificar candidatos de diferentes partidos com vistas à disputa da eleição municipal no país no ano que vem. Serão 80 nesta primeira fase.

"Estamos construindo uma conexão para além das fronteiras no fortalecimento de novas lideranças políticas e, consequentemente, das nossas democracias", diz Eduardo Mufarej, fundador do RenovaBR.