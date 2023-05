Nos bastidores da Câmara Municipal da cidade, a preocupação é com o período em que a Prefeitura irá aguentar pagar o subsídio e também por quanto tempo o Consórcio ViaJF vai segurar a tarifa em R$3,75 , uma vez que não há concorrência no município e a empresa que administra o transporte na cidade sempre bate na tecla dos altos custos de manutenção com a frota. Já é observado uma movimentação para demissão dos cobradores e reformulação do serviço, mesmo com a Lei nº 14.209/2021 que garante que não aja demissão em massa.

A manutenção da tarifa ainda é incerta e não há garantias até o momento.

