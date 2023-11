Na noite desse sábado (25) foi flagrado na Rua União, no Bairro Santo Antônio, em Juiz de Fora o domínio da facção criminosa denominada Comando Vermelho (CV). O local anteriormente era dominado pelo grupo Primeiro Comando da Capital (PCC). O flagrante foi feito por meio de um vídeo, que mostra siglas do PCC apagadas e substituídas por CV.

Como mostrado com exclusividade pelo Portal Acessa, em julho, a Polícia Militar (PM) afirmou que crescimento de homicídios em Juiz de Fora tem relação com tráfico de drogas e briga entre facções.

Em entrevista para o Portal Acessa, o comandante da 4ª Região de Polícia Militar (4ª RPM), coronel Marco Aurélio Zancanela do Carmo, destacou que no comparativo entre os primeiros semestres de 2022 e 2023, a cidade apresentou aumento de 64% no registro do crime de homicídio consumado, sendo de 25 para 41 ocorrências e tendo ligação direta com as facções criminosas.

Início das disputas

De acordo com Zancanela, o marco de início dessa disputa foi um crime de homicídio ocorrido no dia 31 de agosto de 2022, no Bairro Vila Ideal, quando traficantes oriundos do Bairro Santo Antônio deslocaram em um ponto de venda de drogas no Bairro Vila Ideal, resultando na morte de dois menores e em graves ferimentos a um terceiro menor.

Criminosos do Bairro Santo Antônio estavam sendo aliciados por traficantes com ligação com a Facção do Primeiro Comando da Capital (PCC), enquanto o tráfico de Drogas do bairro Vila Ideal possui uma conexão com o Comando Vermelho (CV) em relação ao fornecimento de drogas por parte dessa organização criminosa.

Desde então, foi registrada uma sequência de homicídios tentados e consumados envolvendo criminosos que se declaram integrantes ou simpatizantes de facções criminosas (CV X PCC), inclusive no interior do sistema prisional.