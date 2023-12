Por Trás da Notícia- Está sendo discutido internamente na Câmara Municipal de Juiz de Fora e Prefeitura, o reajuste do Imposto Sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana (IPTU) e do Imposto sobre a Transmissão de Bens Imóveis (ITBI). Como alguns pontos poderão sofrer alterações significativas afetando diretamente a população, está sendo necessário a conversa entre o Legislativo e Executivo.

Foi aprovado pela Câmara que os valores serão corrigidos pela variação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), apurado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), acumulado no período de outubro de 2022 a setembro de 2023.

As áreas com maior metragem poderão ter valores maiores nas taxas do IPTU.O valor da Taxa de Coleta de Resíduos Sólidos (TCRS), no exercício de 2024, tanto para os imóveis residenciais como para os não residenciais, será o mesmo valor de referência lançado no exercício de 2023.

Segundo documento da Câmara Municipal, os impostos poderão ser pagos da seguinte maneira:1- À vista, com desconto de até 5% (cinco por cento) a ser estabelecido por Decreto do Executivo, na forma e prazo nele previstos, desde que na data de pagamento não existam débitos relacionados à inscrição imobiliária do imóvel;2 - Parcelado, em até dez vezes.

Para os imóveis residenciais, dos Grupos "C" e "D", ficam concedidas as mesmas reduções parciais no pagamento do Imposto Sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana (IPTU), adotadas no exercício de 2023.