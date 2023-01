A van que transportava integrantes da Bandahalls do Brasil sofreu um acidente na divisa da pista da BR-262, na altura do município de Martins Soares, no domingo (29). Treze pessoas ficaram feridas. Os músicos retornavam de um show em Venda Nova do Imigrante, no Espírito Santo.

As pessoas atingidas pela colisão foram socorridas com ferimentos leves e graves para o Pronto Atendimento de Urgência do Hospital César Leite, em Manhuaçu, e para o Hospital Padre Júlio Maria, de Manhumirim, por equipes do SAMU e de ambulâncias locais. O vocalista da banda, Clodoaldo Paiva, o produtor, Max, estão passando por cirurgias e o quadro de saúde inicialmente é estável. O técnico de iluminação, Bodão, foi transferido para Belo Horizonte.

A divisa da pista é feita em blocos de concreto em Martins Soares e também é alvo de reclamações. O local tem sido palco frequente de acidentes. A sinalização seria insuficiente para alertar os condutores sobre o perigo da existência da barreira no meio da pista.