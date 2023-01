Foi condenado a 12 anos de prisão em regime fechado o homem apontado com sendo um dos autores da tentativa de roubo e de assassinato contra um policial militar no dia 11 de abril de 2022, na rodovia que liga Ubá a Visconde do Rio Branco.

De acordo com a ocorrência, na época do crime, duas pessoas sofreram uma tentativa de assalto enquanto conduziam motocicletas na que liga Ubá a Visconde do Rio Branco. Um policial militar era uma das vítimas. Ele reagiu ao assalto e houve troca de tiros. Um dos disparos atingiu e matou um dos assaltantes. O PM teve ferimentos graves no policial militar, que foi atingido no abdômen e nas mãos e teve de passar por cirurgia de emergência.

De acordo com as investigações, o homem apontado como endo um dos executores dos crimes foi preso preventivamente e denunciado pela prática dos delitos. Ele foi preso em junho de 2022 pelo Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco), que havia realizado a operação Filhos de Minas, que cumpriu mandado de prisão preventiva, expedido pela Vara Criminal da Comarca de Ubá, contra o indivíduo.