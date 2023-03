Um homem foi preso por tráfico de drogas na tarde da sexta-feira, em Barroso, por meio de um trabalho do setor de inteligência da Polícia. Segundo o registro, o suspeito está envolvido em uma série de crimes violentos ocorridos no município.Após diligências, o autor foi localizado e preso no Bairro José Guimarães. No local em que estava escondido, foram encontradas 11 buchas de maconha, dois telefones celulares, uma bucha de haxixe, uma balança de precisão, a quantia de R$ 9,55 e um fação. O autor preso e conduzido a Delegacia de Policia Civil de São João del-Rei