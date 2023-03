Um homem de 41 anos foi executado a tiros no Bairro Nova Barroso, no município de Barroso, nesta quarta-feira (29). De acordo com a Polícia Militar, a vítima foi atingida com os disparos em uma área de mata da localidade. Ele seria usuário de drogas e já teve passagens por furto. Há algumas semanas, ainda de acordo com a PM, o sujeito foi agredido há alguns dias. No momento, as equipes da PM buscam por outras informações a respeito da motivação e autoria do assassinato. A perícia esteve no local e realizou os trabalhos de praxe.