Em ação conjunta, um idoso de 65 anos foi preso por estupro de vulnerável em Patrocínio do Muriaé, nesta quarta-feira (7). O homem é suspeito de abusar de três netas, das filhas e enteadas em Jacarepaguá, bairro da Zona Oeste da capital fluminense. O cumprimento do mandado judicial é resultado de ação entre a PCMG e a Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro (PCRJ).

A comunicação partiu da delegada responsável pelo caso no Rio de Janeiro, Viviane da Costa Ferreira Pinto, que fez contato com a delegada titular da Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (Deam) em Muriaé, Nathália Magalhães.

Os policiais da Deam realizaram levantamentos e constataram que o endereço informado era da cidade de Patrocínio do Muriaé, que fica próximo à Muriaé. Após alguns dias de apurações, a equipe localizou o investigado e o conduziu para a delegacia. O homem deverá ser encaminhado ao Rio de Janeiro para prestar depoimento.

