O amor incondicional pelos animais e o medo do que pode acontecer com os mais de 40 cachorros que cuida têm deixado a protetora Maria do Socorro Cesar Costa, de 69 anos, moradora de Chácara, desesperada. Ela foi diagnosticada com um câncer perna e uma cirurgia está marcada para retirada do tumor. Por isso, os amigos correm contra o tempo para conseguir adoção para os animais.

Protetora dos animais há anos e com apenas uma aposentadoria, dona Maria do Socorro sempre levou uma vida simples e conta com a ajuda de amigos para viver e cuidar dos cães abandonados e resgatados que tem, segundo o empresário Ricardo Torga, que ajuda a protetora há quatro anos.

“Hoje ela mora num lugar muito precário, uma casa que foi derrubada e só tinha uma garagem. Então hoje ela mora em uma garagem, mas com um bom espaço para os cachorros. Nós ajudamos a arrumar o local e hoje ela mora lá, longe da gente em uma casa alugada, mas que não vai voltar depois que fizer a cirurgia”, explicou Ricardo.

FOTO: Amigos da Dona Maria do Socorro - Protetora dos Animais

Atualmente, dona Maria mora no granjeamento Colorado, na entrada de Chácara, e conta com a ajuda de uma pessoa da região, paga por Ricardo, para cuidar dos cachorros e fazer a limpeza do local.

Câncer

À reportagem Ricardo contou que foi procurado por dona Maria sobre a situação de saúde. Os amigos que ajudam conseguiram marcar um médico que diagnosticou o câncer.

Uma cirurgia de urgência foi marcada para o dia 15 de outubro e dona Maria precisa estar internada no hospital no dia 12 para se preparar para o procedimento. Além da cirurgia, ela também precisará fazer quimioterapia. E é aí que começa o desespero da protetora.

FOTO: Amigos da Dona Maria do Socorro - Protetora dos Animais

De acordo com Ricardo, o médico avisou que ela não andará normalmente depois do tratamento, pois precisará tirar muito músculo juntamente com o tumor, precisará de tratamento e terá baixa na imunidade. Por isso, dona Maria não poderá mais cuidar dos cachorros que tem.

“Depois da cirurgia, ela vai usar andador, depois muleta, bengala, mas não vai andar normalmente porque vai perder boa parte do músculo da perna”, contou Ricardo.

Os amigos que costumam ajudar dona Maria já conseguiram um lugar para ela ficar depois de receber alta do hospital, assim como alguém para ajudar nos cuidados médicos em casa.

Preocupação com os cachorros

Ricardo conta que dona Maria chora todos os dias com medo do que poderá acontecer aos cachorros que cuida.

“A Prefeitura não se interessou em ajudar, os vizinhos não se interessaram, ninguém. Ela já foi maltratada lá, agredida fisicamente, ameaçada e também ameaça aos animais. As pessoas abandonam os cachorros na porta dela, principalmente fêmeas prenhas, porque sabem que ela recolhe e cuida. Só de ração eu ajudo com cerca de R$ 1.500 todo mês, mas temos outros amigos que ajudam financeiramente, mas a preocupação agora é conseguir um lugar para os cachorros”, explicou Ricardo.

FOTO: Amigos da Dona Maria do Socorro - Protetora dos Animais

Dona Maria tem cães filhotes, adultos e idosos. Para focar no tratamento e lutar pela saúde, ela precisa saber que os cachorros estão sendo bem cuidados.

“Ela tem dívidas com mercado, clínica veterinária, então a situação está preocupante. Ela recebe ajuda em dinheiro, amigos fazem rifa para ajudar, pedem doações de ração, material de limpeza. Ela precisa muito”, afirmou Ricardo.

Como ajudar?

Para ajudar na divulgação das adoções e também na esperança de conseguir lares temporários solidários, Ricardo montou um site onde divulga fotos dos cachorros que estão disponíveis. Na plataforma há também informações de como ajudar, um contato para pix para doações financeiras e também doações como materiais de limpeza, ração, entre outros.

No próximo domingo (8), uma ação solidária será realizada para ajudar dona Maria: uma caminhada com animais será realizada no local conhecido como Trilha da Pepsi, no Bairro Salvaterra.

Quem quiser participar, pode levar doações a partir das 7h30 e fazer as trilhas com todos que desejam ajudar dona Maria a passar por essa situação.