Na semana do dia 18 a 25 de setembro é comemorada a Semana Nacional de trânsito, a

campanha tem como objetivo promover a conscientização sobre a maneira como as pessoas se deslocam nas cidades, os problemas do uso excessivo dos veículos, os danos ao meio ambiente e o reflexo na qualidade de vida das pessoas. Neste ano o tema escolhido foi “NO TRÂNSITO, ESCOLHA A VIDA! “



A 4ª Região de Polícia Militar, através das suas Unidades Operacionais, realiza ações

preventivas voltadas para educação no trânsito, operações repressivas, especialmente nos

locais de maior incidência de acidentes e descumprimento das normas de trânsito.



Em Juiz de Fora, as patrulhas de trânsito (PATRAN) são lançadas pelo 2º e 27º Batalhão de Polícia Militar, as quais desenvolvem operações visando conscientizar a população, incluindo também educação dos pedestres quanto ao cumprimento da sinalização de trânsito.



Outra ferramenta educacional utilizada pela Polícia Militar, a qual é voltada ao público infantil, é a Transitolândia, que simula todo ambiente e sinalização das vias. De forma lúdica os policiais militares conseguem inserir conceitos básicos da educação de trânsito para as crianças, com palestras, teatro e uso de bicicletas. A transitolândia, com funcionamento no complexo do 2º BPM, atualmente encontra-se fechada para manutenção e há previsão de retorno das suas atividades na segunda quinzena de outubro.

FOTO: PMMG - Reprodução

