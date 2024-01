Juiz de Fora terá mais 225 novas câmeras de monitoramento com inteligência artificial. O novo sistema de videomonitoramento foi anunciado nesta quinta-feira (11) e, segundo a prefeita Margarida Salomão, garantirá mais tecnologia, agilidade e segurança para a população. O Executivo não informou quando as câmeras estarão em funcionamento.

Segundo a Prefeitura, a locação dessa tecnologia representará um investimento mensal de R$ 208 mil, feitos com recursos municipais. A cidade passará a contar com 333 câmeras nas áreas urbana e rural.

As câmeras serão implementadas como pontos de captura de imagem e monitoramento das principais vias de acesso, entradas e saídas do município, assim como em áreas de risco, áreas de possíveis inundações e trânsito em todas as regiões da cidade, incluindo a zona rural.

“Investimento, avanço tecnológico e integração são as palavras-chave que resumem mais essa inovação que o município fez. Hoje, a Prefeitura conta com 108 câmeras, e neste momento estamos adquirindo 225 novos equipamentos muito equipados tecnicamente. É um salto em relação ao projeto ‘Olho Vivo’ que continua funcionando, mas que tem uma tecnologia defasada. Isso vai envolver tanto a área de segurança como a Defesa Civil”, explicou Margarida.

A secretária de Segurança Urbana e Cidadania, Letícia Paiva Delgado, disse ouviu as polícias Civil e Militar sobre os locais de instalação das novas câmeras.

“Todos os pontos de monitoramento foram escolhidos ouvindo a Polícia Militar, a Polícia Civil, para que não houvesse a sobreposição de pontos onde já haviam câmeras e pensando principalmente também em colocar tecnologias específicas para fortalecermos o monitoramento das entradas e saídas da cidade, inclusive em áreas mais complicadas da zona rural. A ideia é que a gente consiga a partir de agora mostrar o trabalho da segurança pública através do investimento em tecnologia, permitindo a integração através de sistemas de inteligência artificial”, afirmou Letícia.

O subsecretário de Defesa Civil Luís Fernando Martins afirmou que a tecnologia irá ajudar na prevenção por parte do poder público.

“Com essa inteligência artificial, a gente consegue monitorar o nível de rios e córregos, fazer missões antecipadas de alertas, um monitoramento constante 24h. É um trabalho conjunto integrado em que conseguimos atender tanto a parte da segurança quanto a de prevenção da Defesa Civil. As imagens vão possibilitar que a gente consiga ver um desastre, alguma região em que choveu mais, conseguimos deslocar um veículo sem a população ter acionado. É um salto muito grande tanto na prevenção quanto na resposta mais rápida e eficiente”.