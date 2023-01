Uma pesquisa foi realizada pela Prefeitura de Juiz de Fora (PJF) onde foi analisada o perfil dos visitantes do Terminal Rodoviário Miguel Mansur. De acordo com o Executivo, foram 138 pessoas entrevistadas nos dias 22, 23, 29 e 30 de dezembro. De acordo com 41% dos entrevistados, o gasto médio por dia foi estimado entre R$ 250,00 e R$ 500,00 com alimentação, hospedagem e deslocamentos. Outros 39,1% informaram que gastariam até R$ 250,00 por dia na cidade enquanto 11,6% disseram que gastariam entre R$ 500,00 e R$ 1 mil.

Foram feitas dez perguntas por entrevistado para buscar as principais motivações para a realização da viagem, bem como procurar saber onde essas pessoas se hospedaram, sua origem e o gasto diário estimado durante a estadia na cidade. Dessa forma, será possível concluir as motivaçoes dos turistas quedesembarcaram na cidade durante o período das festas de Natal e fim de ano. 42,8% dos entrevistados, informaram que a viagem teve como objetivo visitar parentes e amigos. Outros 26,8% disseram que vieram à cidade para fins de turismo e lazer.

47,8% decidiram ficar hospedados em casas de amigos e parentes, enquanto 17,4% informaram que ficariam em casas ou quartos alugados. Apenas 7,2% disseram que iriam se hospedar em hotéis ou pousadas. Durante o fim do ano passado, a cidade recebu um público jovem. Um terço dos entrevistados (33,3%) tinham idade entre 25 e 35 anos, enquanto 32,6% eram da faixa etária entre 18 e 24 anos. Isso significa que 65,9% dos visitantes tinha entre 18 e 35 anos.



Juiz de Fora foi o destino escolhido para 35,5% dos entrevistados por influência de amigos e parentes. As redes sociais influenciaram a viagem de 29% dos entrevistados, enquanto os sites oficiais da cidade contribuíram para que 15,2% visitassem Juiz de Fora.



71,7% dos visitantes que chegam à cidade, é composta por solteiros, sendo que 58,4% são do gênero feminino. Em relação à escolaridade, 47,1% informaram ter ensino superior (completo ou incompleto) e 37,7% declararam ter ensino médio.

A pesquisa entrevistou 138 pessoas de Minas Gerais, Rio de Janeiro, São Paulo, Bahia, Rio Grande do Sul, Pernambuco, Mato Grosso e Espírito Santo. A pesquisa piloto promovida pela Secretaria de Turismo de Juiz de Fora (Setur) será realizada em outras ocasiões, no intuito de dar continuidade ao mapeamento o perfil dos turistas com questionários sendo aplicados em aeroportos, hotéis e equipamentos e eventos turísticos da cidade.