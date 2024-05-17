As franjas est?o de volta Na verdade, elas nunca sa?ram de moda, mas agora voltaram com for?a total e s?o a grande pedida deste ver?o. Personagem das novelas ditam a moda


Marinella Souza
*Colabora??o
19/12/2007
Foto de franja
As franjas est?o de volta com tudo. Curtas, longas, retas, diagonais, n?o importa. Elas fazem a cabe?a das mulheres de todas as idades. A franja ? uma op??o de dar uma renovada no visual sem, necessariamente, ter que radicalizar em cores e cortes.

Segundo a cabeleireira, Leda Faber da Costa, o novo boom das franjas se deve ?s personagens de novela. "Come?ou com a Beatriz, de Priscila Fantin e agora tem a S?lvia, da Alinne Moraes", comenta.

Leda explica que quase todas as mulheres podem usar as franjinhas porque elas d?o mais leveza e jovialidade ao rosto. "Elas s? n?o s?o aconselh?veis para cabelos muito finos ou do tipo afro. Os finos n?o t?m peso para dar um bom caimento e os afro armam muito", explica a cabeleireira.

OS cabelos lisos s?o os que mais favorecem o corte, mas Leda garante "os cacheados tamb?m podem ficar na moda, desde que a franja seja mais comprida e a pessoa utilize o secador para ficar mais bonito", aconselha.

Como as estrelas

Na verdade, as franjas nunca sa?ram de moda, elas d?o um tempo e depois voltam com tudo. Quem est? sempre ? frente dessas voltas s?o as personalidades. Vira-e-mexe aparece uma atriz, cantora ou modelo com a franja em um formato que vira febre.

As modas mais recentes s?o as da Priscila Fantin, Alinne Moraes e Ivete Sangalo. Em formatos diferentes, essas franjas est?o sendo bastante copiadas nos sal?es da cidade. Leda conta que ? muito comum as mulheres quererem ficar semelhante ?s celebridades que se acostumam a ver na televis?o. "Elas chegam aqui e querem ficar iguais as atrizes", diverte-se.

A cabeleireira alerta que ? preciso tomar cuidado com o tipo de corte escolhido porque nem sempre o que fica bonito para a atriz vai ficar bonito para outra pessoa. Tudo depende do tipo do cabelo e do formato do rosto. "Cada franja favorece um tipo de rosto", diz ela. Se a pessoa n?o souber o que quer, n?o analisar direitinho, o resultado pode ser um desastre. Veja no box os tipos de franja indicados para cada tipo de rosto.

Querendo mudar

foto de Daniella A estudante Daniella Candido de Souza (foto ao lado) nunca seguiu tend?ncias de moda, mas aderiu ao look das franjinhas e n?o reclama do resultado. "Acho que fiquei com mais cara de menina", diz .

Daniella conta que optou pela franja para mudar o visual sem alterar o comprimento do cabelo. "Eu estava cansada da minha cara, queria mudar. N?o queria deixar o cabelo mais curto porque n?o fico bem, ent?o, a franja foi uma excelente op??o. O resultado foi exatamente o que eu queria", comemora.

Dona de um cabelo bem comprido e cacheado, Daniella usa uma franja diagonal, que suaviza o formato do seu rosto. Segundo ela, alterar o tamanho dos cabelos est? fora de cogita??o. "J? cortei uma vez e n?o gostei, agora, no m?ximo, aparo as pontas. S? mexo mesmo na franja agora", avisa.

Segundo Leda, apesar de terem v?rias op?es, hoje a mais pedida ? mesmo a franja curta, desfiada de lado, igual ? da atriz Priscila Fantin. A cabeleireira alerta que um mesmo corte assume uma caracter?stica diferente em cada pessoa. "O resultado depende do tipo do cabelo", alerta.

Saiba qual franja combina mais com seu rosto:

  • Curt?ssima - rosto oval ou triangular
  • Reta - qualquer tipo de rosto, desde que o cabelo seja mais pesado
  • Diagonal - rosto quadrado
  • Desfiada - rosto redondo
  • Longa - rosto oval

    *Marinella Souza ? estudante de Comunica??o Social na UFJF


