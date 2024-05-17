As franjas est?o de volta Na verdade, elas nunca sa?ram de moda, mas agora voltaram com for?a total e s?o a grande pedida deste ver?o. Personagem das novelas ditam a moda
*Colabora??o
19/12/2007
As franjas est?o de volta com tudo. Curtas, longas, retas, diagonais, n?o importa. Elas fazem a cabe?a das mulheres de todas as idades. A franja ? uma op??o de dar uma renovada no visual sem, necessariamente, ter que radicalizar em cores e cortes.
Segundo a cabeleireira, Leda Faber da Costa, o novo boom
das franjas se deve ?s personagens de novela.
"Come?ou com a Beatriz, de Priscila
Fantin e agora tem a S?lvia, da Alinne Moraes", comenta.
Leda explica que quase todas as mulheres podem usar as franjinhas porque elas d?o
mais leveza e jovialidade ao rosto.
"Elas s? n?o s?o aconselh?veis para cabelos
muito finos ou do tipo afro. Os finos n?o t?m peso para dar um bom caimento e os
afro armam muito", explica a cabeleireira.
OS cabelos lisos s?o os que mais favorecem o corte, mas Leda garante
"os cacheados tamb?m podem ficar na moda, desde que a franja seja mais comprida e a pessoa utilize o secador para ficar mais bonito", aconselha.
Como as estrelas
Na verdade, as franjas nunca sa?ram de moda, elas d?o um tempo e depois voltam com tudo. Quem est? sempre ? frente dessas voltas s?o as personalidades. Vira-e-mexe aparece uma atriz, cantora ou modelo com a franja em um formato que vira febre.
As modas mais recentes s?o as da Priscila Fantin, Alinne Moraes e Ivete Sangalo.
Em formatos diferentes, essas franjas est?o sendo bastante copiadas nos sal?es
da cidade.
Leda conta que ? muito comum as mulheres quererem ficar semelhante ?s celebridades
que se acostumam a ver na televis?o.
"Elas chegam aqui e querem ficar iguais
as atrizes", diverte-se.
A cabeleireira alerta que ? preciso tomar cuidado com o tipo de corte escolhido porque nem sempre o que fica bonito para a atriz vai ficar bonito para outra pessoa.
Tudo depende do tipo do cabelo e do formato do rosto.
"Cada franja favorece um tipo de rosto", diz ela. Se a pessoa n?o souber
o que quer, n?o analisar direitinho, o resultado pode ser um desastre. Veja no box
os tipos de franja indicados para cada tipo de rosto.
Querendo mudar
A estudante Daniella Candido de Souza (foto ao lado) nunca seguiu tend?ncias
de moda, mas aderiu ao look das franjinhas e n?o reclama do resultado.
"Acho que fiquei com mais cara de menina", diz .
Daniella conta que optou pela franja para mudar o visual sem alterar o comprimento
do cabelo.
"Eu estava cansada da minha cara, queria mudar. N?o queria deixar o cabelo mais curto porque n?o fico bem, ent?o, a franja foi uma excelente op??o. O resultado foi exatamente o que eu queria", comemora.
Dona de um cabelo bem comprido e cacheado, Daniella usa uma franja diagonal, que
suaviza o formato do seu rosto. Segundo ela, alterar o tamanho dos cabelos est? fora de cogita??o.
"J? cortei uma vez e n?o gostei, agora, no m?ximo, aparo as
pontas. S? mexo mesmo na franja agora", avisa.
Segundo Leda, apesar de terem v?rias op?es, hoje a mais pedida ? mesmo a franja
curta, desfiada de lado, igual ? da atriz Priscila Fantin. A cabeleireira alerta
que um mesmo corte assume uma caracter?stica diferente em cada pessoa.
"O resultado
depende do tipo do cabelo", alerta.
Saiba qual franja combina mais com seu rosto:
*Marinella Souza ? estudante de Comunica??o Social na UFJF
