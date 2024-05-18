Artistas se divertem nas Bodas de P?rolas do Miss Gay

Alguns, marinheiros de primeiro viagem.

Outros, j? descolados. Todos adoraram Rep?rter: S?lvia Zoche

Edi??o: Ludmila Gusman

Fotos: Fernanda Leonel,

Patr?cia Guimar?es,

L?via Mattos e S?lvia Zoche

28/08/2006 O p?blico estava ansioso para saber quais os artistas estariam presentes para participarem do jurado do Miss Brasil Gay 2006. Celebridades que j? haviam sido confirmados pela assessoria do Miss Brasil Gay, como o Mister Mundo Gustavo Gianetti e Jean Wyllys (ex-BBB) n?o estavam presentes. Narcisa Tamborindeguy j? havia dito em entrevista ao ACESSA.com, dois dias antes do Miss Brasil Gay, que n?o poderia participar da festa. No dia do evento, o secret?rio do secretariado de j?ri, James Melandre, ainda n?o tinha certeza se Narcisa viria ou n?o. Mas a plat?ia, tanto na arquibancada quando nas mesas, delirou com as presen?as do ator global Fl?vio Siqueira, o modelo que saiu na G Magazine, Ricardo Villani, a ex-BBB Tati Pink e com a cantora e atriz Preta Gil. Tanto Preta quanto Pink entraram na passarela imitando passos de top model, o que fez a galera vibrar. O p?blico aplaudiu Preta Gil de p? em sua primeira entrada, que pareceu bastante ? vontade durante toda a festa. Como n?o poderia deixar de ser, Pink estava com um vestido rosa plissado e mechas rosas pink nos cabelos. "Muito bom! Estou me sentindo ? vontade aqui. Pude colocar o cabelo pra cima, c?lios posti?os e todo mundo achar normal. Ou melhor, admirar". Em um certo momento, tanto Preta quanto Pink foram ao microfone dos apresentadores e falaram sobre a satisfa??o de estarem no Miss Brasil Gay pela primeira vez. A empres?ria V?nia de Landa curtiu bastante fazer parte do jurado. "? a primeira vez que venho ao Miss Brasil Gay e quis entrar no clima. Fiz uma maquiagem mais forte, tenho cabelos curtos e coloquei um aplique". Nos camarins, V?nia diz que tudo ? uma festa. "Uma coisa que nunca imaginei. J? fui fotografada e me perguntaram que Miss que eu fui (risos). Estou adorando". V?nia de Landa Fl?vio Siqueira Ricardo Villani O ator Fl?vio Siqueira adorou o convite para participar do j?ri e aconteceu um dia antes do concurso. "Encontrei uma pessoa em uiz de Fora que me convidou e aceitei". Esta foi a segunda vez que veio ao Miss Gay - na primeira, ele fez parte do p?blico. "Achei o convite fant?stico. A minha carreira est? acontecendo" e diz que sua presen?a na festa ? bom para ambos os lados. Ele conta que ? o ?nico personagem gay assumido na emissora em que trabalha. "? um avan?o para o mundo gay, porque o cabeleireiro da Pitty n?o ? um gay esteriotipado ou escondido", conta. Sobre o Miss Gay, ele ervela que o que mais o encanta ? a criatividade das candidatas. "? uma oportunidade ?nica de cada gay mostrar seu estilo". O editor do Mix Brasil, Andr? Fisher gostou muito do resultado final do concurso. "Miss Bahia total. De ponta a ponta na mesa dos jurados, a gente se comunicou falando dela. Gostei muito da Miss Piau? e votei pra ela ficar em segundo", disse. O juizforano Ricardo Villani ? modelo h? cinco anos e conta que o convite para ser jurado no concurso surgiu, porque ele posou para a ervista G Magazine, em maio deste ano. "? a primeira vez que venho e estou orgulho com o convite. ? uma responsabilidade grande, tanto que nem fui ? Parada, pra poder descansar para hoje ? noite. Elas s?o profissionais na passarela e tenho que ser profissional na hora de votar tamb?m", explica. Ruddy Salete Campari Renata Finsk A cabeleireira das estrelas e amiga da atriz Suzana Vieira, Ruddy veio ao Miss Brasil Gay cerca de 20 anos atr?s. "Agora, vejo a evolu??o do concurso. Me orgulho de ser mineira". A drag queen Salete Campari perdeu as contas de quantas vezes veio ao Miss Gay. "A cidade ? muito respeitosa". A Miss Brasil 2004, Renata Finsk, tamb?m falou do carinho de Juiz de Fora e disse que a festa "? um sucesso!". A drag queen Isabelita dos Patins vem h? v?rios anos para o Miss Gay e adora a recep??o de Juiz de Fora. "? uma cidade interiorana, s?o todos sempre muito simp?ticos". Ele conta que foi sozinho ? Pra?a Ant?nio Carlos durante a Rainbow Fest e todos foram carinhosos com ele. Quando ao Miss Gay, ele pede mais apoio aos comerciantes e aos hot?is. "Primeiro, eles t?m que ajudar o Miss Gay e depois os outros eventos gays que surgiram gra?as ao concurso. JF deveria ter um monumento em bronze de Chiquinho Cabeleireiro", afirma. Mirella Aciolly Aleika Fernanda M?ller A Miss Brasil Gay 2005, Mirella Aciolly, assim que colocou os p?s no Gin?sio do Sport, mesmo antes do concurso come?ar, foi parada v?rias vezes para tirarem fotos, tanto pela imprensa quanto por admiradores. "J? estou me preparando psicologicamente para passar a coroa" e diz que a experi?ncia durante o ano de Miss foi muito importante. Depois de ter conhecido as misses, Mirella disse estar impressionada e ficou em d?vida entre tr?s candidatas. "Para ser um Miss Brasil Gay ? perciso atitude". Tamb?m estiveram presentes convidados que passaram pela Galeria da Beleza e da Fama, como Fernanda Muller, hostess do Miss Brasil Gay, e mostrou-se em um traje pra l? de sensual. Sua gravata de strass tamb?m fez bastante sucesso. Outros nomes na passarela foram Oswaldo Braga e Marcos Trajano, do MGM; a Miss Brasil Gay 1997, Roberta Rossi, a Miss Brasil Gay 1993, Lu?za Ferret; a Miss Brasil 2001, Alessandra Vargas; a Miss Brasil Gay 2003, Mylena Schieffer; Dimmy Kier, da Festa da Val, juntamente com os organizadores; Chica Chiclete; o palha?o Oh! Linda; Chacrinha; a Miss Brasil Transexy 2002, Aleika, entre outras celebridades. Uma noite com muitas p?rolas no jurado, na passarela e na plat?ia. Um luxo!