O que voc? achou e acha do Miss Brasil Gay?

Personalidades falam sobre o evento mais

badalado do mundo pink. D? a sua opini?o tamb?m! Rep?rter: Fernanda Leonel

Edi??o: Ludmila Gusman

Fotos: S?lvia Zoche,

Patr?cia Guimar?es

e L?via Mattos

Clique no ?cone ao lado e envie sua mensagem para a gente! O que voc? achou do Miss Brasil Gay 2006? Qual a import?ncia desse tipo de evento? Mande sua foto tamb?m que publicaremos no portal ACESSA.com

Aproxidamente cinco mil pessoas acompanharam o desfile que elegeu a Miss Brasil Gay 2006. Gente de todos os cantos do Brasil, de todas as classes e orienta?es sexuais. Um show de diversidade e respeito no Gin?sio do Sport Club Juiz de Fora. O que n?o faltou na grande festa foi torcida, opini?o e votos de longevidade para o concurso. Nas bodas de p?rola do desfile mais badalado do mundo pink, algumas mudan?as (leia a mat?ria!) mas a mesma anima??o. Confira a opini?o de nomes conhecidos de Juiz de Fora, ex-misses e gente que andou bons quil?metros para estar aqui: Eu vejo o concurso de uma forma muito positiva para a cidade. De acordo com o hist?rico que j? se tem por a?, a gente v? que o profissionalismo vem tomando conta de toda a festa, n?o s? do Miss Gay, como da Parada Gay. Isso tr?z para a cidade v?rios momentos: um momento econ?mico, um momento social, um momento da conviv?ncia. Enfim vejo que a cidade s? tem a ganhar com tudo isso que acontece.

J?lio Gasparetti, subsecret?rio de Fomento ? Ind?stria, Com?rcio e Turismo Tudo ? importante no mundo gay, principalmente esse evento, porque valoriza bastante o nosso trabalho, valoriza bastate a nossa possibilidade de poder estar mostrando uma coisa diferente para o mundo e para gente mostrar que somos pessoas comuns, n?o somos diferentes de nada. Myllena Schieffer, Miss Brasil Gay 2003 H? 30 anos eu participo o concurso, e vejo que ele est? cada dia melhor. Est? tudo perfeito como sempre, com a inova??o que as tecnologias trazem para a gente. Est? uma festa muito maravilhosa. Para mim a festa est? super contempor?nea!

Eduardo Gomes, colunista social N?o s? pelo fato de mostrar a beleza homossexual, esse concurso serve para mostrar que somos pessoas talentosas, artistas mesmo. Esse evento traz muito dinheiro para a cidade, influencia o turismo. Quanto ? organiza??o, acho que o Chiquinho ? insubstitu?vel, por?m a sobrinha dele est? dando conta do recado. Est? correspondendo!

Nayara Nery, Miss Minas Gerais Gay 2006 Esse evento, como turismo de de eventos, ? a maior marca de Juiz de Fora. Ele vem a cada ano superando as expectativas. Este ano est? tudo muito agrad?vel apesar do Chiquinho ter tido alguns problemas. A organiza??o est? perfeita. Agora a ?nica coisa que eu vejo, ? que n?o pode haver confronto entre o Rainbow Fest e o Miss Brasil Gay. Os dois tem que se completar. Acho que fazer espet?culos paralelos, no mesmo dia, complica um pouco. Jos? Eduardo Ara?jo dos Santos, vice-prefeito de Juiz de Fora Eu venho nessa festa h? 22 anos. A primeira vez que eu vim, eu gostei muito da festa, achei ela muito preparada, muito divertida , muito organizada. E sempre todos os anos eu trago v?rias pessoas que sempre vem e depois sempre voltam. S? esse ano eu trouxe cinco novas pessoas que vieram comigo e que j? garantiram que n?o perdem mais.



Ivone Guimar?es, Vit?ria - ES Esse ano, 30 anos de concurso, ? muito importante. Tem muitas candidatas desse ano s?o muito bonitas. Vai ser realmente muito legal. Quanto ?s mundan?as. Nem sei. Miss Gay ? sempre Miss Gay, um mega evento.

Mirella Aciolly, Miss Brasil Gay 2005 Acho esse tipo de evento fundamental, acho que a cidade confirma a sua voca??o para o turismo de eventos, demostra todo o seu potencial. E o Miss Gay desde a sua primeira edi??o, vem demonstrando isso. Agora ainda mais organizado, mais estruturado, tem tudo para ser um grande sucesso. Est? tudo fant?stico, desde a recep??o, at? cart?o magn?tico, a mudan?a no palco. Eu agora estou doido para ver a apresenta??o, que sempre foi uma coisa que me incomodou muito, que eu achava muito mal feita. M?rcio Guerra, secret?rio de Imagem da UFJF Esse evento ? um evento que conscientiza as pessoas para a quest?o da homossexualidade. ? um evento luxuoso, not?vel, e acima de tudo um evento divertido. Que tr?z muito lazer para todo mundo. Todas as surpresas desse ano est?o muito agrad?veis. Aender Bombom, Sete Lagoas- MG Envie sua mensagem comentando sobre o que voc? achou do Miss Brasil Gay 2006, pelo email redacao@acessa.com que publicaremos aqui. Fui a festa pela 3? vez, incontest?vel o crescimento da mesma, principalmente a estrutura (ilumina??o, tel?es, som,...) Mas me senti ofendida com o tempo que passei em p? na porta sem poder entrar e me sentar, correndo todos os riscos; e como eu, a maioria da fila. ? imperdo?vel. Os antigos e enormes atrasos anteriores ainda eram mais humanos, pois pod?amos nos sentar, ir ao banheiro e ao bar e est?vamos protegidos dentro do Sporte Club. N?o entendi a aus?ncia da maravilhosa apresentadora dos outros anos, a Baby loira. Ela conduzia a festa com brilhantismo e eleg?ncia. Al?m de encantar toda a plat?ia com seu brilho e senso de humor. Quanto a nova Baby morena, al?m de me enganar ainda declarou que o fazia, ao inventar a descri??o para os trajes. Se a outra fazia o mesmo, pois agora tenho d?vidas, eu nunca percebi sequer sinal. Mas tenho minhas d?vidas sobre se ela assistia ou apresentava o desfile e como desculpa para sua incompet?ncia usou este argumento. Lamento muito, pois os apresentadores s?o a alma de qualquer festa do genero. Quanto ao desfile em si, mesmo n?o sendo uma profissional da ?rea gostaria de deixar aqui a minha vis?o e de muitos que assistiram comigo e pudemos trocar ideias: Ao colocar todas as misses juntas no palco em trajes t?picos, elas ficaram amontoadas e creio que prejudica ao evento e a elas, uma vez que todas tiveram que estar arrumadas ao mesmo tempo, sendo que poderiam se apresentar uma a uma e permanecendo no palco ap?s a sua apresenta??o, a cada 6 misses no palco, a s?tima poderia tomar o lugar da 1?, assim todas seriam vistas e teriam mais tempo para se arrumar e com isso evitariam atrasos. No in?cio da festa percebi um rapaz que passava um pano no ch?o com as m?os (deveria ter uma equipe respons?vel pela limpeza da passarela e do palco nos intervalos da festa, que n?o s?o poucos e assim n?o perderia-se o brilho de nenhuma das candidatas, pois v?rias vezes partes de roupas e at? mesmo efeitos especiais como a "neve" ou a flor que despregou e foi colocada pela Dipoli na ornamenta??o do palco, l? permaneceu at? quase o final da festa, quando a mesma deu a flor a uma integrante do show. Escrevo por adorar a festa e acha-la m?gica e desejar que ela cres?a cada vez mais. Divulgo a festa quanto posso no meio hetero-sexual do qual fa?o parte. Parab?ns pelo evento, mas se eu tiver que esperar ano que vem, que seja sentada, pois caso contr?rio ser? meu ultimo ano. Por mais que goste da festa, gosto mais de mim. Cordialmente, Moema Castilho