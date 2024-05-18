|
|
6? Miss Juiz de Fora Gay
Concurso faz homenagem ao evento nacional com o tema
"Miss Brasil Gay 30 anos"
Rep?rter: S?lvia Zoche Este ? o sexto ano que o concurso do Miss Juiz de Fora Gay ? realizado pelo
transformista AR-15. A festa de 2006 est? marcada para o dia 08 de
abril (s?bado), a partir de 21h, na quadra da escola de samba Turunas do
Riachuelo e promete muito luxo.
Edi??o:
Ludmila Gusman
Foto:
Ludmila Gusman
07/04/06
As 14 candidatas v?o desfilar em trajes t?picos de escolas de samba
de Juiz de Fora e o tradicional traje de gala. Logo em seguida, ser?
escolhida a representante da beleza gay de Juiz de Fora. A vencedora vai ganhar uma vaga para concorrer ao Miss Minas Gerais Gay (leia a
mat?ria!) e receber uma j?ia no valor de
R$ 600.
Entre os jurados estar?o o respons?vel pelo Miss Brasil Gay, Chiquinho
Cabelereiro; Patr?cia Alvim; Rebeca Felini; a organizadora do Miss Rondonia
Brunela Angel; e a Miss Juiz de Fora Rosalissa Vieira.
O tema da festa deste ano ? Miss Brasil Gay 30 anos. "? uma
homenagem que resolvemos fazer por sermos a primeira festa oficial que
antecede o Miss Brasil", explica o organizador e idealizador do concurso de
JF, o transformista AR-15.
AR-15 orgulha-se em ver a evolu??o da festa. "Come?amos somente com trajes
de gala, lindos, mas s? este. Hoje, teremos trajes de gala que custar?o mais
de R$ 1500. Pre?o de roupas de Miss Brasil.
No ano de 2002, ganhamos um estado para o Miss Brasil, isso foi o
must, o boom da festa". Em 2001, o primeiro ano do concurso, a
vencedora foi Cindy Shelman (foto acima), que foi para S?o Paulo e, em 2005, concorreu ao
Miss Brasil Gay e ganhou o 4? lugar.
Pr?-festa
Nesta sexta-feira, acontecem duas festas que fazem um preview do que
ser? o concurso. Uma delas ser? no Caf? Muzik e a outra, na boate Stand Up.
Na Stand Up, "Caica Sabatella versus Naila Brizard, dois fen?menos de
transformismo, sendo uma do Rio e outra de Belo Horizonte. Elas far?o um
duelo de shows que vale a pena conferir", diz AR-15.
No dia seguinte ao concurso, acontece a primeira feijoada do Miss Juiz de
Fora Gay, no bar La Doce Vita (Rua Halfeld). "Eles va? promover
um encontro para todos que quiserem, ao pre?o de R$ 10 com direito a uma
caipirinha".
*Pre?o das mesas do concurso: R$ 10 (individual - at? 08/04, no ensaio
geral) e R$ 60 (mesa com quatro lugares)