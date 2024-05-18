6? Miss Juiz de Fora Gay

Concurso faz homenagem ao evento nacional com o tema

"Miss Brasil Gay 30 anos" Rep?rter: S?lvia Zoche

Edi??o:

Ludmila Gusman

Foto:

Ludmila Gusman

07/04/06 Este ? o sexto ano que o concurso do Miss Juiz de Fora Gay ? realizado pelo transformista AR-15. A festa de 2006 est? marcada para o dia 08 de abril (s?bado), a partir de 21h, na quadra da escola de samba Turunas do Riachuelo e promete muito luxo. As 14 candidatas v?o desfilar em trajes t?picos de escolas de samba de Juiz de Fora e o tradicional traje de gala. Logo em seguida, ser? escolhida a representante da beleza gay de Juiz de Fora. A vencedora vai ganhar uma vaga para concorrer ao Miss Minas Gerais Gay (leia a mat?ria!) e receber uma j?ia no valor de R$ 600. Entre os jurados estar?o o respons?vel pelo Miss Brasil Gay, Chiquinho Cabelereiro; Patr?cia Alvim; Rebeca Felini; a organizadora do Miss Rondonia Brunela Angel; e a Miss Juiz de Fora Rosalissa Vieira. O tema da festa deste ano ? Miss Brasil Gay 30 anos. "? uma homenagem que resolvemos fazer por sermos a primeira festa oficial que antecede o Miss Brasil", explica o organizador e idealizador do concurso de JF, o transformista AR-15. AR-15 orgulha-se em ver a evolu??o da festa. "Come?amos somente com trajes de gala, lindos, mas s? este. Hoje, teremos trajes de gala que custar?o mais de R$ 1500. Pre?o de roupas de Miss Brasil. No ano de 2002, ganhamos um estado para o Miss Brasil, isso foi o must, o boom da festa". Em 2001, o primeiro ano do concurso, a vencedora foi Cindy Shelman (foto acima), que foi para S?o Paulo e, em 2005, concorreu ao Miss Brasil Gay e ganhou o 4? lugar. Pr?-festa

Nesta sexta-feira, acontecem duas festas que fazem um preview do que ser? o concurso. Uma delas ser? no Caf? Muzik e a outra, na boate Stand Up. Na Stand Up, "Caica Sabatella versus Naila Brizard, dois fen?menos de transformismo, sendo uma do Rio e outra de Belo Horizonte. Elas far?o um duelo de shows que vale a pena conferir", diz AR-15. No dia seguinte ao concurso, acontece a primeira feijoada do Miss Juiz de Fora Gay, no bar La Doce Vita (Rua Halfeld). "Eles va? promover um encontro para todos que quiserem, ao pre?o de R$ 10 com direito a uma caipirinha". *Pre?o das mesas do concurso: R$ 10 (individual - at? 08/04, no ensaio geral) e R$ 60 (mesa com quatro lugares)