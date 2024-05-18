Juiz de Fora ficou mais rosa Miss Gay, Parada e Rainbow Fest devem entrar para o calend?rio oficial de JF.

O concurso da maior beleza homossexual, agora tamb?m vira patrim?nio imaterial

Fernanda Leonel

Rep?rter

14/08/2007

O terceiro final de semana de agosto deve se tornar oficialmente o final de semana rosa de Juiz de Fora. Nesta ter?a-feira, 14 de agosto, o prefeito Alberto Bejani enviou mensagem ao legislativo para que o Miss Brasil Gay, Parada Gay e Rainbow Fest entrem para o calend?rio oficial de eventos da cidade.

O Miss Brasil Gay, que em 2007 completa 31 anos, tamb?m passa a constar no livro de registros de bens imateriais de Juiz de Fora. Ou seja, a disputa pela faixa mais badalada do mundo pink agora tamb?m ? patrim?nio da cidade.

Organizadores, ativistas e diversos segmentos ligados ? semana gay receberam a not?cia com alegria. Para o presidente do Movimento Gay de Minas MGM, Oswaldo Braga (na foto abaixo, com o diretor do MGM, Marcos Trajano), "j? est? mesmo na hora de Juiz de Fora assumir a voca??o para o turismo GLBT".

O presidente, ali?s, na ?ltima segunda, em entrevista ao portal ACESSA.com, chegou a sugerir a inser??o dos eventos no calend?rio oficial da cidade. Al?m dessa conquista, Oswaldo tamb?m prop?s a cria??o do Dia de Combate a Homofobia e a extens?o dos mesmos direitos de companheiros de servidores municipais heteros a companheiros homossexuais.

Oswaldo Braga acredita que a oficializa??o do Miss Brasil, Parada e Rainbow Fest podem ajudar na capita??o de recursos nos pr?ximos anos, evitando que a falta de verba, modifique a programa??o da Rainbow, como aconteceu em 2007.

"Depois de 10 anos, a gente fica muito feliz com esse reconhecimento, em saber que a cidade vai investir recursos que v?o um pouco al?m da estrutura que ? disponibilizada para nos at? hoje" .

O organizador do Miss Brasil 2007, Andr? Pavam (na foto abaixo, ao centro), tamb?m afirmou que espera que haja mudan?as na mentalidade da iniciativa privada, para apoiar o evento, depois que ele foi transformado em patrim?nio imaterial de Juiz de Fora.

Marcelo do Carmo (na foto abaixo, ? direita), produtor executivo do desfile, tamb?m ponderou que a inser??o dos eventos no calend?rio oficial deve evitar o ac?mulo de festas como aconteceu este ano, com a Exposi??o Agropecu?ria acontecendo no mesmo final de semana.

Como turism?logo, Marcelo tamb?m acredita que tudo caminha para que a cidade possa ganhar ainda mais - em termos de divulga??o e lucro - com o fim de semana rosa.

De acordo com o prefeito, com as novas mudan?as em vista, a Funda??o Alfredo Ferreira Lage (Funalfa) passa a disponibilizar, anualmente, parte do seu or?amento para os eventos GLTBs da de Juiz de Fora.

Nesta ter?a o executivo tamb?m assinou uma portaria que pro?be a venda e o consumo de bebidas em garrafas de vidro na Parada Gay.

