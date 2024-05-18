Com?rcio em clima "arco-?ris" Lojas e prestadores de servi?o de JF apostam no p?blico GLBT e investem em decora??o durante a semana rosa. Setores esperam por uma inje??o de R$ 5 milh?es na cidade

Fernanda Leonel

Rep?rter

16/08/2007

Juiz de Fora acordou mais colorida nesta quinta-feira, 16 de agosto. No segundo dia de Rainbow Fest, postes, parques e pontos tur?sticos da cidade - habitualmente j? decorados com as cores do arco-?ris - ganharam a companhia do com?rcio local para receber bem o p?blico GLBT.

E n?o ? para menos. A previs?o dos organizadores da semana rosa de Juiz de Fora ? que aproximadamente cem mil pessoas participem dos pr?ximos dias de festas e semin?rios, injetando cerca de R$ 5 milh?es na cidade.

O setor hoteleiro, de acordo com previs?o do Convention e Visitors Bureau, espera atingir a marca de 100% das instala?es ocupadas. O que j? est? muito pr?xima de acontecer, tamb?m a partir de estat?sticas do Convention.

Restaurantes, bares e afins, d?o a sua cartada. Casas que tradicionalmente n?o possuem programa??o voltada para o p?blico homossexual preparam pratos diferentes, com nomes relacionados ao tema e noites de festa pra l? de badaladas. A expectativa da Associa??o Brasileira de Bares e Restaurantes (ABRASEL) ? de que as vendas aumentem 30% nos pr?ximos dias.

A Associa??o Comercial de Juiz de Fora aposta em um incremento de vendas em 2007 de 5% a mais que na mesma ?poca no ano passado. E, por isso, tamb?m recomenda que as lojas apostem no seguimento.

? s? andar pelas ruas do centro de Juiz de Fora para perceber como tem muita gente seguindo o conselho a risca - ou ent?o inventado seu jeito de atrair o interesse desse p?blico. O com?rcio j? deu um jeito de estampar o seu apoio aos GLTBs logo na entrada das lojas.

"Temos que aproveitar a chegada de tanta gente na cidade. A gente decorou a loja para fazer um certo marketing, mas tamb?m para apoiar a causa" , explica Geraldo Magela (foto), funcion?rio de uma loja de sapatos.

No local em que ele trabalha, a vitrine ganhou at? uma esp?cie de brincadeira: numera?es que v?o de 39 a 42, est?o ? venda com pre?os especiais.

Ali?s, ? exatamente nesse p?blico que eles pretendem investir. Mulheres homossexuais s?o o principal alvo da loja dele, nos pr?ximos dias de semana rosa.

H? tamb?m quem entre no esp?rito do Rainbow Fest por inteiro. Mais que enfeitar vitrines ou colocar algum s?mbolo que represente um abra?o ? causa homossexual, tem muita loja na cidade que resolveu caprichar at? no uniforme das vendedoras.

Bandeira dois

A presta??o de servi?os tamb?m lucra com o aumento do fluxo de pessoas na cidade. Taxistas, por exemplo, que acabam dando "aquela m?o" para quem veio de fora e n?o sabe como chegar aos principais eventos, s?o um dos principais privilegiados.

E para devolver todo esse sucesso, vale uma homenagear o p?blico GLTB com bandeirinhas. Elas s?o colocas voluntariamente, como explica L?cio Andr? Fonseca (foto). Para ele, o s?mbolo que n?o custa nada, acaba dando um bom retorno. N?meros s? superados nos dias que antecedem o natal, no fim do ano.