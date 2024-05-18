Ianka Ashylen ? a Miss Brasil Gay 2007 Candidata do Esp?rito Santo fica com o t?tulo de maior beleza homossexual

do Brasil e com as premia?es de melhor traje t?pico e melhor traje gala

Rep?rter: Fernanda Leonel

Fotos: Laura Martins Ferreira

Priscila Magalh?es

Patr?cia Faria

Edi??o: Ludmila Gusman e S?lvia Zoche

19/08/2007, ?s 7h00

O t?tulo de maior beleza homossexual do pa?s ficou com a representante do estado do Esp?rito Santo. Ianka Ashylen foi eleita a nova Miss Brasil Gay, neste in?cio de domingo, 19 de agosto.

No desfile do Clube Tupynamb?s, em Juiz de Fora, a morena esbanjou simpatia e conquistou os jurados. Al?m do t?tulo mais disputado da noite, Ianka tamb?m ficou com o primeiro lugar da premia??o de traje t?pico e tamb?m com o primeiro lugar do traje de gala.

A nova Miss nasceu em Vit?ria, e por l? mora at? hoje. Tamb?m ? na capital capixaba que Ianka trabalha como maquiadora em um sal?o. Trabalho, ali?s, respons?vel pelos custos de R$ 50 mil que ela afirma ter gastado para participar da 31? edi??o do Miss Brasil Gay.

Essa ? a segunda vez que a Miss 2007 participa do desfile. No ano passado, ela desfilou representando o estado do Esp?rito Santo e faturou o 3? lugar . "O Miss de 2006 foi o primeiro da minha vida. Quando saiu o resultado do terceiro lugar, eu fiquei mais que feliz" , disse. Ianka tamb?m tem o t?tulo de Top Drag 2000.

A representante do estado do Esp?rito Santo chamou aten??o tamb?m por outro detalhe: a torcida forte que contagiou todos os presentes na disputa da faixa mais badalada do mundo pink. Nada mais, nada menos que 125 pessoas vieram do litoral para torcer por ela.

"Foram quatro ?nibus e uma van. A gente tamb?m trouxe algumas camisetas para poder distribuir para quem quisesse ajudar a gente a torcer. Vieram amigos, parentes e um time de futebol gay da cidade de Cariacica, que ajudou com os custos do transporte" , explica Leline de Paiva Arruda (na foto ao centro, com a miss), companheiro de Ianka h? 10 anos.

Foi ao "marid?o coruja" que a nova Miss dedicou o novo t?tulo. Segundo Ianka, ele largou o trabalho h? cinco meses para cuidar apenas do sonho dela em se tornar a nova Miss Brasil. E para quem ainda est? curioso, vale a ?ltima cartada: Ianka Ashylen tamb?m ? Alessandro Alcantra. (veja as misses como "meninos")

Traje T?pico

O traje t?pico da nova miss era baseado nos 1.500 anos de Brasil. Assinado pelo estilista Henrique Filho, o mesmo que faz roupas para nomes consagrados como Xuxa e Cl?udia Raia, a id?ia era levar para a passarela informa?es sobre a miscigena??o das ra?as e a catequiza??o dos ?ndios. Segundo a miss, custou aproximadamente R$ 20 mil.

Traje Gala

O tema do traje de gala de Ianka Ashylen era "J?ia T?fani". A cria??o, mais uma vez, veio com a assinatura de Henrique Filho. Rico em pedrarias e cristais, ele custou em m?dia, segundo a miss, R$ 30 mil.