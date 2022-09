Divulgação - Peça Cantigas para Acordar o Rio

O poeta Manoel de Barros é capaz de enxergar a grandeza que habita nas pequenezas e, essa sensível forma de ver o mundo, encantou milhares de baixinhos e grandinhos Brasil afora, como a cantora, compositora, flautista e educadora musical Irene Bertachini.

A artista mineira apresenta o espetáculo em homenagem ao poeta, “Cantigas para acordar o Rio”, dia 25 de setembro, no projeto Música para Crianças, na programação do Diversão Em Cena, no Teatro Solar, às 16 horas.

Com poemas retirados dos livros “Menino do Mato” e “Poeminha de Brincar”, de Manoel de Barros, além de canções autorais, de Vital Farias, Rubinho do Vale, Gilberto Gil e populares, a voz da cantora Irene Bertachini mergulha na nascente do rio que corre dentro de cada um de nós, atravessando-o através de uma linguagem leve e brincalhona.

Escrito por Bertachini, a cantora narra em versos, ao lado do violonista Paulo César Guimarães e da atriz e percussionista Luciana Araújo, a temática de preservação do meio ambiente, com discursos poéticos sobre nos conectarmos à natureza, cuidarmos da sua biodiversidade e de seus recursos naturais.

Imersa no universo lúdico infantil, Irene explora pautas como a reciclagem, a sustentabilidade, a manutenção das árvores nativas e das nossas florestas. “’Invento para me conhecer’, como diria Manoel de Barros. E se a gente inventou tanta coisa: asfalto, concreto, agora, eu acho que precisamos inventar uma nova forma de ser dentro do mundo. E se imaginássemos a brincadeira na beira de um rio, castelos de areia e fruta no pé?”, propõe a compositora.

Com humor e delicadeza, “Cantigas de acordar o Rio” é um feliz encontro entre narrativa, música e poesia.



“Cantigas para acordar o rio”

Data: 25 de setembro – domingo

Horário: 16h

Local: Teatro Solar - Av. Presidente Itamar Franco, 2104 - São Mateus, Juiz de Fora - MG

Classificação: Livre

Preço: Gratuito

Retirada de ingressos: Via aplicativo do Diversão em Cena ou uma hora antes do evento na bilheteria do teatro.

