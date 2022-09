Foto: Entreato Produções - Cartaz de Divulgação do espetáculo

O espetáculo “A Família Addams: um Halloween musical” faz sua estreia em Juiz de Fora, durante o mês de Outubro, no Teatro Paschoal Carlos Magno. A peça pretende levar o público a se sentir na Broadway a partir do dia 1 de outubro. A Família Addams é um verdadeiro patrimônio cultural em todo o mundo e possui várias adaptações na tv, filmes, quadrinhos e musicais.



De acordo com a organização do espetáculo, a peça vai instigar o público com músicas, coreografias e humor dentro do universo do Halloween. Os personagens que marcaram época como Mortícia e seu amado Gomez, o tio Fester, a esquisitona Vovó Addams, o Feioso e sua irmã Wandinha que cresceu e tem um segredo que irá movimentar toda a trama.



Ainda de acordo com a organização, foram 7 meses entre audição, ensaios e produção. A classificação indicativa é de 12 anos. O musical segue em temporada nos dias 1, 2, 8, 9, 29 e 30 de outubro sempre às 20h, no Teatro Paschoal Carlos Magno. Os ingressos à venda através deste link



Tags:

Espetáculo | Familia Addams | juiz de fora | Teatro Paschoal Carlos Magno