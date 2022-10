Foto: Funalfa - Arte de divulgação

Acontece neste sábado (8), o evento "Ayo” (Alegria), das 14h às 22h, no Quintal Cultural Dadartes, localizado na Rua José Teodoro dos Santos - Costa Carvalho. O evento é promovido pelo coletivo juiz-forano “Pretos Juntos no Topo”, que reúne em torno de 200 integrantes.

Nas atrações, os grupos Batuque na Roda, Charmosas do Tamborim, Sarau do Edie, Porão do Street e Expressão e Arte tomam conta do evento. Além disso, haverá Baile Black, desfile de moda, exposição de produtos diversos e uma roda de conversa com a jornalista Lidianne Pereira e a consultora de finanças, Vânia Nascimento.

De acordo com o coletivo, o grupo foi criado com o intuito de reunir pessoas para agregar na vida profissional e acadêmica, passando por projetos, iniciativas, eventos, networking, negócios e divulgações em geral. A ideia é cada um ajudar a impulsionar propostas que evidenciam o talento, o profissionalismo e as ações desenvolvidas por cada membro.

O evento é gratuito e busca o fortalecimento da cultura e do empreendedorismo negro na cidade.

Tags:

Evento ayo | Pretos Juntos no Topo