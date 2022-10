Ascom - Divulgação

Semana da Economia Criativa dos cursos de Publicidade e Propaganda; Jornalismo e Design Gráfico do Centro Universitário Estácio Juiz de Fora prepararam uma programação muito especial a partir desta segunda-feira (10) até sexta-feira (14). Este ano tem como tema Transformação: negócios disruptivos e mudanças nas carreiras. O evento reunirá grandes nomes do mercado que dividirão suas experiências com alunos e pessoas da comunidade. Toda a programação é gratuita e aberta a todos os interessados.

No campus Rio Branco estão programadas uma palestra especial sobre “Design e Redesign de Marcas” com o publicitário Tarcizio Dalpra (Sócio-Diretor de Criação na Sagres) e o designer Carlos Torres (especialista na criação de logotipos e Identidade Corporativa), às 19h. No mesmo dia, às 20h30 a equipe de jornalistas da Rádio Itatiaia Juiz de Fora, Désia Souza, Marcos Alfredo, Joubertt Telles e Beth Maragon (os últimos três, egressos da Estácio Juiz de Fora) fala sobre a Cobertura Jornalística das Eleições 2022.

Na quinta-feira (13) acontece mais uma edição da Jornada de Pesquisa em Comunicação. A iniciativa é realizada semestralmente como uma forma de trabalhar a cultura da pesquisa com os alunos de Jornalismo e Publicidade e Propaganda. A programação presencial se encerra na sexta-feira com o evento mais charmoso e boêmio do Campus, o Madrugadão Criativo. A iniciativa dos cursos dá a oportunidade para os alunos colocarem em prática todo o aprendizado obtido durante as aulas através de uma disputa que atravessa a madrugada em busca de conquistar um cliente real.

Neste ano a programação da Semana da Economia Criativa é hibrida e conta também com eventos transmitidos de forma remota, via internet. Dentre as transmissões remotas se destacam o webinar “Design quadro a quadro” com Bruno Porto, um dos nomes mais importantes do design brasileiro. Ele é curador da três Bienais Brasileiras de Design Gráfico e de uma dúzia de outras exposições de artes visuais montadas em diversas cidades da Alemanha, Brasil, China, Colômbia, Reino Unido, Uruguai, Venezuela e Vietnã, seu trabalho foi publicado em mais de 50 revistas e livros internacionais e exibido nas Américas, Ásia, África e Europa. Essa programação nacional é composta por lives com profissionais de diversos campos da Economia Criativa, como arquitetura, gastronomia, publicidade, jornalismo e design.

Para conferir a programação completa basta acessar @semana_economia_criativa/ ou @nucomestaciojf/