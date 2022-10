Pixabay - Inova Pet acontece no dia 18 de outubro de 13 às 22h

Com o intuito de orientar os empreendedores do mercado pet na região da Zona da Mata e Campos das Vertentes, o Sebrae Minas promove o Inova Pet 2022 em Juiz de Fora, no dia 18 de outubro, das 13h às 22h, no Victory Business Hotel, na Avenida Presidente Itamar Franco, 1850, São Mateus. O evento apresenta as principais tendências, novidades em produtos e serviços e informações para melhorar a gestão de negócios do setor. As inscrições são gratuitas e devem ser feitas pelo Sympla.



De acordo com o Sebrae, os participantes do evento vão conhecer soluções adotadas pelas principais empresas do setor para aumentar as vendas. Eles também vão saber mais sobre as transformações que o mercado enfrentou nos últimos anos e quais os caminhos e estratégias que podem ser adotados para garantir o futuro dos negócios.



Além das capacitações, a programação do Inova Pet inclui a realização de uma Rodada de Negócios para aproximar pequenos negócios da região de grandes fornecedores de produtos e serviços do segmento pet.

Segundo a Associação Brasileira da Indústria de Produtos para Animais de Estimação (Abinpet), o Brasil ocupa o 3º lugar no ranking mundial de população de animais de estimação. Em Juiz de Fora, já são 410 pequenos negócios que atuam no mercado pet.

Programação:



13h às 18h: Rodada de Negócios

19h às 19h40: Palestra Mercado e tendências de gestão do mercado Pet

19h50 às 20h30: Painel Centro estético animal como estratégia de negócio

20h40 às 21h30: Painel Desenvolvendo uma gestão mais estratégica para o meu negócio Pet Vet

21h30 às 22h: Coffee de encerramento