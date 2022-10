Divulgação Funalfa - Espetáculo aborda o mundo da imaginação por meio da leitura

Com texto de Cláudio Ramos e direção de Sandra Almeida, o espetáculo “Sopa de Letrinhas”, da SAL Produções, será apresentado no próximo sábado, 15, às 16h, no Teatro Paschoal Carlos Magno, localizado na Rua Gilberto de Alencar, atrás da Igreja São Sebastião – Centro. A montagem conta a história de personagens que fogem das páginas de um livro para ajudar um menino e uma menina a derrotarem a bruxa Preguiça, com a ajuda do atrapalhado cachorro Furreca e da funcionária da família.



“Sopa de Letrinhas” estreou em julho, no Festival Cultural de Matias Barbosa e, de acordo com os produtores, vem sendo muito bem recebido pelo público nas quatro apresentações realizadas na Campanha de Popularização do Teatro e da Dança e no Teatro Solar.

A diretora da montagem, Sandra Almeida, informa que mais de mil pessoas já conferiram a peça, que também circulou por escolas municipais e particulares. “O espetáculo está sendo recomendado por ter em sua narrativa o incentivo à leitura e a valorização dos livros, como estratégia para despertar a imaginação e a criatividade. A ideia é levar a criança para um mundo onde a aprendizagem se torna uma grande aventura”. Com texto de Cláudio Ramos, o elenco conta com Arielle Teles, Lara Zimmermann, João Gabriel, Marcelio Guilherme e Rodrigo Bering



Os ingressos para conferir a peça podem ser adquiridos por R$ 20 no Sympla ou na Livraria Leitura, na Avenida Rio Branco 2.161 - Centro. Quem doar um quilo de alimento não perecível paga meia-entrada. Os mantimentos arrecadados serão destinados ao Biné - Instituto de Arte e Cultura, que presta assistência a famílias em situação de risco social na Zona Sul de Juiz de Fora.







