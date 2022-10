Veronica Varejao - grupo vocal BeBossa Kids

Fazendo seu retorno presencial aos palcos mineiros, o grupo vocal BeBossa Kids apresentará no dia 16 de outubro, às 16 horas, no Teatro Solar, em Juiz de Fora, na programação do Música para Crianças no projeto Diversão em Cena, o musical “É o Bicho!”, com temática focada em canções que falam sobre animais e bichos do nosso planeta. O acesso será gratuito.

Apostando em uma mensagem afetiva sobre o tema, por meio de uma reflexão sobre o meio-ambiente, o diretor Zeca Rodrigues conta com os vocalistas Nana Mendonça, Laura Lagub e Ricardo Goes para cantar os melhores arranjos já produzidos pelo grupo. O percussionista Leo Ortiz dita o ritmo do espetáculo que passa pelo baião, samba, maracatu e estruturas como o reggae, rock e pop.

Com belas melodias e muito o que dizer ao seu público, o BeBossa Kids foi criado em 2008 e gravou o seu primeiro CD em 2010, “Cantando o Sete”. O grupo vocal se dedica a captação de melodias do cancioneiro infantil brasileiro e a criação de texturas sonoras utilizando a linguagem vocal tradicional capella, como vozes acompanhadas por instrumentos.

Promovido pela Fundação ArcelorMittal, o show “É o Bicho” integra o programa Diversão em Cena, que tem o compromisso de democratizar o acesso à cultura, levando apresentações teatrais gratuitas ou a preços populares a teatros, escolas e praças públicas, em mais de 60 municípios. A iniciativa é viabilizada com o patrocínio da ArcelorMittal, por meio da Lei Federal de Incentivo à Cultura.

SERVIÇO | DIVERSÃO EM CENA

“É o Bicho”

Data: 16 de outubro – domingo

Horário: 16h

Local: Teatro Solar - Av. Presidente Itamar Franco, 2104 - São Mateus, Juiz de Fora - MG

Classificação: Livre

Preço: Gratuito

Retirada de ingressos: Via aplicativo do Diversão em Cena ou uma hora antes do evento na bilheteria do teatro.

