Dovulgação Funalfa - Arquiteto e urbanista recria prédios históricos da cidade que já não fazem mais parte da paisagem urbana, no entanto, marcaram gerações

As fachadas de dez edificações históricas de Juiz de Foras foram recriadas em formato de maquetes pelo arquiteto e urbanista Felipe Macedo. O resultado, que compõe a mostra “Cidade Oculta”, será apresentado nesta sexta-feira, 28, a partir das 18h30, no Teatro Paschoal Carlos Magno, localizado na Rua Gilberto de Alencar, atrás da Igreja São Sebastião – Centro. A abertura é aberta ao público e terá presencial do músico Thiago Miranda, além de uma roda de conversa com especialistas em patrimônio.



A entrada é gratuita, sem necessidade de convite. Após a noite de apresentação no Teatro Paschoal, a mostra deve circular por escolas e espaços culturais.O trabalho foi viabilizado com financiamento do Edital “Murilão”, lançado pela Fundação Cultural Alfredo Ferreira Lage (Funalfa), por meio do Programa Cultural Murilo Mendes, que é mantido pela Prefeitura de Juiz de Fora (PJF).



Para o autor do trabalho, resgatar construções que já foram perdidas nas camadas históricas urbanas nos remete à importância de lutar pela preservação do acervo arquitetônico e das memórias sociais. Felipe acrescenta ainda, que o projeto visa a despertar o interesse pela investigação e pelas descobertas da história de nossa cidade, reforçando a necessidade contínua do engajamento em educação patrimonial.



O arquiteto utilizou técnicas diversas, desde as manuais, como recortes e pinturas, até a prototipagem na execução de moldes e peças para impressão 3D. As construções contempladas no projeto “Cidade Oculta” são: Chalé da Rio Branco, Residência Ekman, Pantaleone Arcuri, Mecânica Mineira, Colégio Mineiro, Capela da Glória, Cine Popular, Dispensário Eduardo de Menezes, Biblioteca Municipal do Parque Halfeld e Primeira Estação Central.