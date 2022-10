Divulgação Fórum da Cultura - Mostra com mais de 10 obras traz paisagens em técnicas como nanquim, hachurado e aquarela

Inspirado nas paisagens de Minas Gerais, o artista plástico juiz-forano Iriê Salomão inaugura exposição na galeria do Fórum da Cultura,Rua Santo Antônio, 1112, Centro, na próxima terça-feira (1º), às 19h. A mostra batizada como "Olhares" é composta por registros em técnicas diversas, das montanhas, estradas desertas, casarões históricos e outros itens que compõem as paisagens mineiras.

Iriê utiliza nanquim, recursos de tracejado, hachuras e pontilhismo, que em algumas obras aparecem aplicados sobre a tinta aquarela e, em outras, no inesgotável preto e branco. Destacam-se nas composições os caminhos, protagonizados por algum elemento solitário: uma árvore, uma cerca, uma

porteiras. Os históricos casarios são retratados com suas tradicionais janelas e portas, na companhia da luminária pendente, em desgastadas paredes.

Apesar de já ter exposto em todo o Brasil e em diversos países, os trabalhos de desenho como artista profissional, é a primeira vez que ele ocupa o Fórum da Cultura. Para ele, é um antigo sonho expor neste ambiente da arte e da cultura, pelas memórias afetivas que tem com essas salas, portas e paredes que percorria quando menino, sonhando um dia, estar inserido na história da Casa, que esse ano comemorou seu cinquentenário.

A produção retrata a busca do artista por si mesmo, revisitando lugares em que ele já esteve, embora o olhar sobre eles não se repitam. Todas as obras expostas foram concluídas durante os anos de 2020, 2021 e 2022 e, para Iriê Salomão, marcam uma longa carreira que se iniciou em 1979.



A mostra permanece em cartaz na Galeria de Arte do Fórum da Cultura até o dia 11

de novembro, estando aberta para visitação de segunda a sexta, das 10h às 19h. As visitações

são gratuitas e abertas ao público em geral. A mostra contará também com repercussão nos

perfis do Fórum da Cultura no Instagram e no Facebook.