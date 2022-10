Foto: Gabriel Silva - Segundo álbum do cantor juiz-forano traz referencias da cultura pop

Lançando o seu segundo álbum, o artista juiz-forano Set divulga o EP, 20 Anos Nunca Mais, um projeto com a parceria com o produtor, também residente em Juiz de Fora, ALIBI. O mais novo projeto traz referências da cultura pop que fizeram parte do amadurecimento do artista.O cantor começou a sua carreira em 2016.

No ano seguinte foi lançado seu primeiro álbum denominado "Invernia", composto por músicas que falam das relações humanas e modernidade. O artista fala sobre o processo de construção de seu novo trabalho.



"Ele vem em um momento da minha vida que eu estava querendo falar de outras coisas e abrindo os olhos para o que estava me cercando. Hoje eu tenho 24 anos e muita coisa mudou desde quando eu comecei no meio artistico. Mas uma das coisas que mais me chamou a atenção foi como a passagem do tempo afeta a gente, tranzendo amadurecimento e responsabilidades."



Ainda de acordo com Set, o mais novo trabalho traz o retrato de um jovem mineiro que busca o seu lugar no mundo, tentando compreender uma vida. "Eu tentei tratar esse momento muito turbulento da nossa vida que é os 20 e poucos anos, onde acontecem muitas mudanças e a gente se abre para o mundo de certa forma."



Do cinema ao quadrinho, passando por referências dentro do âmbito musical, Set olha para dentro e leva o ouvinte por uma jornada de autodescoberta com passagens pelos relacionamentos, redes sociais, a própria arte e a ideia de envelhecimento enquanto ainda jovem.



"Eu resolvi usar os quadrinhos. Todas as faixas tem nome de quadrinhos e alguns até do Homem Aranha, que a minha referencia principal. Isso porque ele carrega toda esse teor do poder e da responsabilidade. Musica e arte é um poder para mim e não tem como eu não tratar isso como uma responsabilidade."



Com forte influencia americana dentro da cultura pop, Set procurou trazer elementos brasileiros dentro dentro do ramo. "Eu queria fazer uma coisas mais brasileira. Essas referencias de cultura pop são tem forte influencia dos EUA e eu queria fazer uma coisa mais brasileira. Então eu fiz uma mistura disso tudo com MPB, da sonoridade e das palavras."



20 Anos Nunca Mais é mais uma colaboração entre o cantor e compositor e o produtor ALIBI. Os dois já trabalharam juntos nas músicas Vogue Freestyle, Pandemônio, O Homem no meu Funeral e Pra Começar Bem.



O álbum está disponível em todas as plataformas digitais de música e também contou com o lançamento do single Nada Normal na forma de clipe. Na produção assinada por João Paulo Brum e com direção das duas partes, Set canta pelas ruas de Juiz de Fora e leva sua música por pontos marcantes da cidade.



Set promete ainda mais lançamentos para os próximos meses, como o seu segundo álbum Complexo Guache em parceria com o MC da cidade BRK Mallone.



