Divulgação UFJF/Elisa Chediak - Espetáculo voltará a ser apresentado presencialmente neste domingo (6)

Com o intuito de democratizar o acesso à ópera, o Projeto Operando realiza apresentações que mostram que esse é um universo de fácil compreensão e assimilação. A próxima apresentação da iniciativa ocorrerá no domingo (6), às 20h. Os ingressos-até quatro por pessoa- podem ser retirados na bilheteria do Cine-Theatro Central. A peça será apresentada pelo a Orquestra Sinfônica Pró-Música epor cantores solistas do curso de Música da Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF)

interpretando diferentes árias, sob a regência do maestro Victor Cassemiro.

A primeira etapa do espetáculo ocorre uma hora antes, quando o professor Rodolfo Valverde, do Departamento de Música da UFJF, realiza umapalestra sobre a história da ópera no Brasil e no mundo, contextualizando a plateia sobre o que a noite lhe reserva. Mesquita, Verdi, Puccini, Mozart, Pergolesi e Bellini estão entre os destaques do repertório.

O “Operando”,conforme Cassemiro, já conta com uma plateia assídua e o interesse em

acompanhar de perto vem crescendo a cada concerto que a Orquestra realiza. A ação chega a sua quarta edição presencial, desde o início, em 2017. Sendo que, durante a pandemia de Covid-19 foram realizados dois concertos virtuais.

Um detalhe fundamental nas apresentações é que há um telão colocado ao lado do palco para a transmissão do que se passa nas cenas, com traduções simultâneas dos diálogos, a fim de acompanhar a história que está sendo contada no palco. De modo que as pessoas conseguem compreender e apreciar toda a trama.

Os convites podem ser retirados a partir desta terça-feira (1º), e nos dias 3 e 4, das 9h às 12h, e das

das 14h às 17h30; dia 5, das 9h às 12h. Se houver disponibilidade de ingressos na data do espetáculo, a distribuição se dará a partir

da 19h.