O Museu Ferroviário de Juiz de Fora apresenta a exposição "Ô, trenzin bão". A atração reúne 79 miniaturas de locomotivas e vagões. Esta é a primeira atividade da agenda "Outubro é das Crianças", que está sendo organizada pela Prefeitura de Juiz de Fora, oferecendo atividades culturais, esportivas e recreativas. A visitação é totalmente gratuita e aberta para todos os públicos. O horário para a visitação é de segunda a sexta-feira, de 09h às 17h. A exposição vai até o dia 29 de outubro.

É possível fazer agendamento para visitas guiadas para grupos. Basta entrar em contato pelo telefone 3690-7055. As visitas guiadas acontecem às terças e quintas, em dois horários: 10h e 14h. De acordo com a Fundação Cultural Alfredo Ferreira Lage (Funalfa), as peças estarão dispostas em três vitrines, sendo a primeira com locomotivas de vapor, a segunda, com máquinas e terceira com miniaturas de trens do mundo inteiro. Além disso, as peças que compõem a exposição, foram doadas pela população.

O patrimônio cultural aborda as origens e a evolução da ferrovia, bem como seu impacto nos aspectos sociais e econômicos a partir do século XIX, no Brasil e em Juiz de Fora.



